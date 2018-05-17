Россия впервые примет заседание международного подкомитета по разработке стандартов для «интернета вещей»

Технический комитет 194 «Кибер-физические системы» совместно с РВК и «Ростелекомом» получил право проведения заседания международного профильного подкомитета ISO/IEC по разработке международных стандартов в области «интернета вещей».

На заседании международного подкомитета по стандартизации «интернета вещей» в Берлине принято решение о том, что следующий этап работы над профильными международными стандартами пройдет в России. Решение стало результатом продолжительной совместной работы ТК «Кибер-физические системы», РВК и «Ростелекома», имеющих опыт эффективного взаимодействия как по международной деятельности на уровне ISO/IEC, так и по развитию темы нормативно-технического регулирования в рамках формирования и реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

«Проведение заседания профильного подкомитета ISO/IEC по разработке международных стандартов в области «интернета вещей» в России станет важным этапом совместной работы по внедрению единых стандартов "интернета вещей". Стандартизация в области «интернета вещей» необходима для успешной реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации», — отметил вице-президент по отраслевым решениям «Ростелекома» Роман Шульгинов.

«Очередное заседание подкомитета ISO/IEC в России позволит обеспечить участие большого количества российских экспертов в работе по международной стандартизации в области "интернета вещей". Интерес российского бизнеса к этим технологиям крайне велик», — сказал заместитель Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта) Антон Шалаев.

По данным аналитической компании International Data Corporation, Россия является крупнейшим рынком «интернета вещей» в Центральной и Восточной Европе, на долю которой приходится примерно треть расходов на оборудование, программное обеспечение и сервисы в сфере «интернета вещей». Согласно оценкам экспертов, по итогам 2017 г. инвестиции в технологию «интернет вещей» в Центральной и Восточной Европе достигли $9,7 млрд. В 2018 г. ожидается рост на 15,5% до $11,2 млрд, из которых на российский рынок придется почти $4 млрд инвестиций.

«C момента запуска Технического комитета мы работаем над интеграцией требований российских компаний и их имплементацией в международные стандарты, что является необходимым условием для использования национальных технологий в области "интернета вещей" за рубежом и обеспечения их совместимости в России. Принимая профильный подкомитет ISO/IEC в России и открывая к нему доступ нашим экспертам, мы сможем наиболее эффективно решить эти задачи», — отметил Председатель Технического комитета 194 «Кибер-физические системы» Никита Уткин.