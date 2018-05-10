В Краснодарском крае завершились испытания отечественного беспилотного транспорта

На специально подготовленном участке федеральной трассы А-290 Новороссийск — Керчь (автодорожный подход к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края) состоялся премьерный тестовый проезд беспилотных автомобилей – завершение первого этапа проекта «Караван», направленного на создание федеральной автодорожной инфраструктуры для передвижения беспилотного и электрического транспорта.

Старт проезду дали и.о. Министра транспорта РФ Максим Соколов, руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт, начальник Главного управления по обеспечению дорожного движения Министерства внутренних дел РФ Михаил Черников.

Это первое в России столь масштабное испытание. На одном участке дороги, каждая по собственной программе, двигались 5 единиц техники российского производства. Проезд осуществлялся без водителей. Для контроля процесса разработчики находились в кабинах на пассажирских сиденьях.

После начала движения автомобили продемонстрировали разгон до максимальной скорости 40 км/ч, перестроение из правого в левый ряд, проезд по транспортной развязке, распознавание дорожных знаков, объезд препятствий и торможение. Протяженность маршрута проезда каждой машины составила более 10 километров.

Все транспортные средства показали высокое качество маневрирования и бесперебойное функционирование системы высокоточного спутникового позиционирования, а также системы «машинного зрения», обеспечивающего детекцию и распознавание объектов, разметки, дорожных знаков и анализ обстановки. Благодаря передаваемой навигационной информации точность позиционирования движения составляет 3-5 см.

Успешно проведенный тестовый заезд беспилотного транспорта - это совокупный результат работы дорожников, автопроизводителей, телекоммуникационных компаний, разработчиков инженерной инфраструктуры и систем связи, а также ученых научно-исследовательских институтов и ведущих отечественных технических вузов.

И.о. Министра транспорта РФ Максим Соколов отметил: «Данное испытание - значимая отправная точка для дальнейшей масштабной работы по развитию беспилотного движения, а именно автоматических систем управления и инфраструктуры, учитывающей все необходимые для таких поездок нормативы уже на стадии проектирования дорожных объектов. Это станет современным инновационным и динамично развивающимся сектором экономики, который позволит существенным образом повысить производительность труда в транспортном комплексе».

Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт отметил: «Данный тестовый проезд - не просто завершение начального этапа проекта, это важный шаг для того, чтобы участники научились результативно работать в кооперации, смогли определить наиболее эффективные направления взаимодействия. Особо хочется отметить добровольный характер участия всех организаций за счет собственных средств – это свидетельствует о высокой мотивационной ценности ожидаемых результатов», — подчеркнул Роман Старовойт.

Пилотный проезд, в том числе, послужит основанием для принятия законодательства, которое будет разрешать движение автомобилей по дорогам общего пользования в беспилотном режиме.

В завершение демонстрационного проезда, Максим Соколов в качестве пассажира протестировал один из беспилотных грузовиков российского концерна «КамАЗ». Вернувшись к финишу, и.о. Министра отметил ощущение исключительной точности и надежности алгоритмов управления беспилотного автомобиля, реализованных российскими автомобилестроителями.

Максим Соколов поблагодарил Федеральное дорожное агентство, как инициатора и катализатора проекта «Караван», и пожелал всем его участникам дальнейших успехов в реализации проекта.