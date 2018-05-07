ERP-системы «1С:Медицина» внедрены в крупнейших больницах Тюменской области

На IX Форуме Регионов России: здравоохранение директор Центра Информационных Технологий Тюменской области (ЦИТ ТО) Артур Усманов представил промежуточные итоги информатизации системы здравоохранения Тюменской области с использованием продуктов «1С:Медицина».

В настоящее время ERP-системы «1С:Медицина» внедрены во всех отделениях стационаров крупнейших областных клинических больниц №1 и N2. В них интегрирована функциональность медицинской информационной системы: администрирование потоков пациентов, биллинг, электронные медицинские карты; информационные системы для вспомогательных служб и параклиники, а также системы управления финансово-хозяйственной деятельностью медицинского учреждения.

Автоматизация всех основных процессов выполнена в соответствии с методическими рекомендациями по обеспечению функциональных возможностей медицинских информационных систем медицинских организаций (МИС МО) (утв. Министерством здравоохранения РФ 1 февраля 2016 г.).

Теперь департаменту здравоохранения региона доступно онлайн более 30 показателей эффективности работы медучреждений: анализ загруженности хирургов, контроль за пациентами, принимающими более 5 лекарств, контроль повторно поступающих пациентов, анализ загруженности коек, назначение и контроль своевременного исполнения лекарственных препаратов и др.

Планирование лечения в ОКБ 1 и ОКБ 2 осуществляется с учетом реальных остатков медикаментов, в отделениях не образуются излишки лекарственных средств. Автоматизация персонального списания медикаментов сделала этот процесс прозрачным и полностью контролируемым. Только за счет оптимизации учета медикаментов и расходных материалов в 2017 г. удалось снизить их запасы только в одной ОКБ 1 на 103 млн. рублей (на 39% по сравнению с показателями 2016 г) - при этом без снижения качества и доступности медицинской помощи.

В 2018 г. Центр Информационных Технологий Тюменской области продолжает развертывание систем линейки «1С:Медицина» и перевод медучреждений области на платформу «1С». Систему уже начали использовать в тюменской поликлинике N8 и КДЦ «Здоровье». До конца 2018 года планируется внедрение еще в четырех областных больницах и тринадцати поликлиниках, а до конца 2019 года в систему войдут все медицинские организации, имеющие возможность подключения к ЦОД ЦИТТО.