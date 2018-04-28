«Ростелеком» представил определения и типизацию цифровых платформ

Центр компетенций направления «Информационная инфраструктура» программы «Цифровая экономика РФ» компании «Ростелеком» представил подходы к определению и типизации цифровых платформ.

Документ был одобрен 25 апреля на заседании подкомиссии по цифровой экономике Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

Для организации эффективной совместной деятельности по развитию цифровой экономики большое значение имеет единообразие используемых терминов. Поскольку создание цифровых платформ является одной из целей программы «Цифровая экономика РФ», то важной задачей на старте реализации программы является как четкое определение термина «платформа», так и классификация возможных типов цифровых платформ.

«Цифровые платформы являются одним из инструментов цифровой трансформации отраслей экономики. Однако определение цифровых платформ в мировой практике еще до конца не устоялось и трактуется участниками рынка по-разному. Чтобы разработчики платформ и отраслевые компании говорили на одном языке в рамках программы «Цифровая экономика РФ» были подготовлены предложения по определению цифровых платформ. На заседании подкомиссии мы договорились не отливать его в бронзе, а провести тестирование на реальных проектах, реализация которых планируется в рамках программы. Полагаем, что единые методические подходы к определению и классификации цифровых платформ помогут провести оценку существующего цифрового ландшафта, определить потребности в развитии существующих и формировании новых платформ, для обеспечения информационной экосистемы для цифровой экономики нашей страны», - сказал Павел Пугачев, член подкомиссии по цифровой экономике, заместитель начальника управления Президента РФ по применению информационных технологий и развитию электронной демократии.

«Документ разработан для практического применения, для единого понимания значений цифровых платформ в различных нормативно-правовых и программных документах. К настоящему времени одобрена первая версия, которая будет совершенствоваться по ходу движения вперед. Но уже сейчас глоссарий может служить рекомендацией для единого подхода к этой теме», - отметил Алексей Козырев, член подкомиссии по цифровой экономике, заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Участие в работе над документом, организованной на площадке АНО «Цифровая экономика», приняли более 30 экспертов, представителей ведущих компаний ИКТ-отрасли и органов власти. Цифровая платформа определена в одобренном документе как система алгоритмизированных взаимовыгодных взаимоотношений значимого количества независимых участников отрасли экономики (или сферы деятельности), осуществляемых в единой информационной среде, приводящая к снижению транзакционных издержек за счёт применения пакета цифровых технологий работы с данными и изменения системы разделения труда.

В нем также определены основные типы цифровых платформ – инструментальная, инфраструктурная и прикладная, их описания и отличия, такие как результаты деятельности на базе платформ, группы участников, уровень обработки информации и другие. Примерами типов платформ являются TensorFlow (инструментальная), GE Predix (инфраструктурная) и Яндекс.Такси (прикладная).

«Дальнейшая работа экспертов нашего направления будет направлена на разработку мер поддержки создания инфраструктурных компонентов нового типа – цифровым инфраструктурным платформам. Ключевой особенностью такого вида платформ является возможность их использования и применения в самых различных отраслях экономики для быстрой разработки и вывода на рынок прикладных цифровых сервисов, сразу содержащих данные для повышения эффективности принимаемых решений, - рассказал Борис Глазков, вице-президент «Ростелекома», руководитель центра компетенций по направлению «Информационная инфраструктура» Программы. – Примером такой инфраструктурной платформы является геоинформационная платформа, работающая, в том числе, с отечественными спутниковыми снимками, и предназначенная для повышения эффективности управления в целом ряде отраслей, прежде всего, в сельском хозяйстве и государственном управлении»

Документ опубликован в разделе сайта АНО «Цифровая экономика» - «База знаний», на котором также размещены и другие информационные материалы об экономике данных.