ВЭБ представил платформу для госзакупок на блокчейне и заключил первый смарт-контракт

Центр блокчейн компетенций ВЭБ представил платформу закупок на основе технологии блокчейн, которая позволит сделать процесс госзакупок более прозрачным и быстрым.

Разработка была представлена на Форуме «Госзаказ» 25 апреля 2018 года председателем Внешэкономбанка Сергеем Горьковым. Кроме того, была представлена концепция токенизации госзакупок, которая позволит увеличить эффективность госзакупок до 30%, что при современном уровне закупок составляет до 10 триллионов рублей в год.

Сегодня уровень барьеров для компаний, способных оказать услуги государству, очень высок: это требования к финансовому обороту компании, к работе в смежных отраслях, присутствию на рынке не менее определенного срока и другие. С одной стороны, государство таким образом снижает риски сотрудничества с потенциально недобросовестными контрагентами, однако с другой - эти ограничения не позволяют участвовать в закупках предприятиям малого и среднего бизнеса, стартапам и инновационным компаниям, готовым предложить качественную продукцию и услуги.

Финансирование госзакупок снабжено механизмами, которые регулируют риски для государства, в форме банковских гарантий. В сложившейся ситуации госзаказ обеспечивается банковским сектором, и при реализации одного контракта подрядчикам и субподрядчикам может быть выдано несколько банковских гарантий в рамках проведения одной процедуры. Такая многократная оплата риска приводит к естественному повышению цены товаров и услуг по сравнению с их реальной рыночной стоимостью.

Между тем использование смарт-контрактов позволит упростить участие в закупках для добросовестных поставщиков и позволит контролировать качество исполнения контрактов, в то время как на сегодняшний день до 46% контрактов не исполняются.

Внешэкономбанк планирует принять участие в конструктивном диалоге между всеми субъектами закупочной системы, предложив современные решения для ее оптимизации. В настоящий момент технология блокчейн уже внедряется в собственной закупочной деятельности банка: так, Фонд «ВЭБ-Инновации» уже заключил первый смарт-контракт, где действия заказчика и потенциальных поставщиков фиксировались на блокчейн-платформе Ethereum.