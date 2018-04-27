Росатом внедряет систему для цифрового производства

ФГУП «ВНИИА им. Н.Л. Духова», ведущее предприятие госкорпорации Росатом, объявило о разработке системы «Призма» для цифрового производства. Система использует крупнейшую отечественную разработку для мониторинга станков и персонала «Диспетчер» от компании «Цифра».

Система «Призма» создавалась как импортонезависимый продукт для цифрового управления всеми процессами на мелкосерийном и серийном производстве, под потребности именно российских предприятий. Сегодня «Призма» внедрена на четырех промышленных площадках госкорпорации Ростатом: ФГУП «ВНИИА им. Н.Л. Духова» (г. Москва), ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е.И.Забабахина» (г. Снежинск), ФГУП «ПО «Маяк» (г. Озерск), ФГУП «УЭМЗ» (г. Екатеринбург»). В рамках этих проектов к системе мониторинга оборудования «Диспетчер» подключено более 300 станков, что является одним из крупнейших «цифровых» парков промышленного оборудования в рамках госкорпорации.

Благодаря технологиям промышленного интернета вещей «Призма» создает единое цифровое пространство на предприятии, объединяя производственный процесс с системами планирования и учета.

Внедрение системы на производстве ФГУП «ВНИИА им. Н.Л. Духова» увеличило время работы станков с ЧПУ (числовое программное управление), в течение которого они что-то производят, на 27%. Подключение станков к системе «Диспетчер» показало реальную картину на производстве и выявило «узкие места». За счет контроля загрузки оборудования и повышения дисциплины операторов время простоя, когда оборудование не используется, снизилось в среднем на 428 часов в месяц, что составляет примерно 4 дополнительных смены на один станок. Оборачиваемость запасов сократилась со 149 дней до 109 за счет перехода к системе формирования заказов по принципам бережливого производства.

Оптимизация мощности производственного кластера, четкое понимание реальной производственной нагрузки и перераспределение приоритетов производства показали, что на текущих мощностях можно выполнить на 10% больше заказов.

«Цифровое производство, за которым стоят реальные эффекты, а не просто ожидания, возможно в условиях плотной коллаборации между разработчиками новых технологий и экспертами предприятий. Распространение «Призмы» на другие предприятия показывает, что такие системы становятся востребованными не только внутри, но и на внешнем рынке», - отметил заместитель директора по ИТ из «ВНИИА им. Н.Л. Духова» Евгений Абакумов.

«Сегодня многие компании развивают технологии цифровизации, но реальные внедрения с подтвержденными результатами единичны, особенно в промышленном секторе. Преодолеть эту резистентность можно только с помощью обмена опытом и совместными проектами на стыке науки, инженерии и ИТ-технологий», - сказал Павел Растопшин, управляющий директор «Цифра».