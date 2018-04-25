Tadviser: общий объем госзакупок продукции Oracle в 2017 году составил 8,8 млрд рублей

Tadviser провел исследование закупок лицензий и услуг технической поддержки ПО Oracle российскими государственными ведомствами и компаниями с государственным участием. По результатам исследования был подготовлен ранкинг 50-ти крупнейших закупок 2017 г. и представлена инфографика с обобщенными данными за 4 года.

Суммарный объем 50 крупнейших госзакупок лицензий и услуг техподдержки программных продуктов Oracle (исходя из цен по итогам тендеров), опубликованных на портале zakupki.gov.ru в 2017 г., составил порядка 7 млрд рублей. С учетом закупки Сбербанка на 1,79 млрд руб., которая состоялась в 2017 г., но не была размещена на портале, общий объем госзакупок Oracle составил 8,8 млрд руб., что более чем в 2 раза превышает аналогичный показатель 2016 г.

Крупнейшими госзаказчиками Oracle (лицензии на ПО и услуги техподдержки ПО) в 2017 г. стали банки ВТБ (1896 млн руб.) и Сбербанк (946 млн руб. или 2738 млн руб. с учетом неопубликованной закупки), компании «Аэрофлот» (945 млн руб.) и «Газпром информ» (821 млн руб.), а также ДИТ Москвы (458 млн руб.).

В таблицу 2017 г. включены 4 тендера, в которых вместе с техподдержкой ПО приобретались услуги сопровождения оборудования. В документации к этим закупкам нет данных о стоимости доли софта или «железа», но в количественном выражении доля ПО высока.

Среди всех 50-ти закупок наибольший интерес у участников вызвал тендер как раз из этой категории – «Роснефти» требовалась поддержка программных продуктов и оборудования Oracle. Участниками закупочной процедуры стали 5 компаний, а итоговое снижение стоимости контракта превысило 12%.

Чаще других в закупках из топ-50 участвовали компании РДТеХ и ФОРС – 13 и 12 раз соответственно. Наибольшее число побед (9 побед) одержал РДТеХ. Максимальное количество поражений зафиксировано у ФОРС – 9 проигрышей.

В топ-50 закупок вошли 4 тендера государственных ведомств – ДИТ Москвы, Центральное информационно-техническое таможенное управление, Центр по обеспечению деятельности Казначейства России и Федеральный центр охраны здоровья животных. При этом, годом ранее в топ-50 было только 2 госведомства.

Если посмотреть на аналогичные госзакупки Oracle за последние четыре года, то можно заметить, что по данному направлению заказчики потратили свыше 24 млрд рублей. При этом, большая часть пришлась на 2017 г. – 8,8 млрд руб. (с учетом планируемой к публикации закупки Сбербанка на 1,79 млрд руб.).

В рейтинг включены крупнейшие закупки лицензий и/или услуг технической поддержки ПО Oracle, объявленные в 2017 г. и размещенные на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Проекты развития систем на базе ПО Oracle не рассматривались. Анализировались начальные цены договоров, а также цены по итогам тендеров и/или стоимость контрактов, заключенных с победителями.