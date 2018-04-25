МТС и Ericsson открыли исследовательский центр в Татарстане

МТС и Ericsson объявили об открытии в Республике Татарстан совместного Центра исследований и разработок для создания и вывода на российский и глобальный рынки инновационных продуктов и решений на основе технологий 5G, IoT и Big Data.

На церемонии открытия Центра было объявлено о старте первых проектов под эгидой Центра исследований и разработок. МТС и Ericsson подписали с «КАМАЗом» соглашение о сотрудничестве, предполагающее, в том числе, развертывание мобильных сетей связи МТС для беспилотного транспорта «КАМАЗ». С администрациями городов Альметьевска, Арска и Иннополиса МТС подписала соглашения о внедрении технологии Narrow Band IoT для решений «умного города» в ЖКХ, управлении городской инфраструктурой, мониторинга городского транспорта и окружающей среды.

«В Татарстане уделяется особое внимание информационным технологиям. Движение в этом направлении обусловлено Стратегией 2030 Татарстана и стратегией развития цифровой экономики России до 2024 года. В Татарстане созданы все необходимое условия для успешной работы IT компаний и специалистов. Создан Иннополис, Татарстан 3 год подряд занимает первое место в национальном рейтинге инвестиционного климата субъектов Российской Федерации. Именно поэтому открытие компаниями Ericsson и МТС первого в России R&D центра именно в Татарстане является логичным, обоснованным, а правительство Татарстана будет способствовать и создавать комфортные условия для работы международных компаний и в дальнейшем», - отметил премьер-министр Республики Татарстан Алексей Валерьевич Песошин.

«Прорывные технологии появляются на стыке различных сфер и отраслей, а доведение инноваций до готовых коммерческих образцов возможно только в тесной кооперации с прикладной наукой, бизнесом, университетами. Именно для ускорения вывода на рынок технологических решений мы совместно с Ericsson создали R&D Центр. С самого первого дня мы наполняем его работу конкретными проектами: уже отобраны для реализации первые решения «умного города» для городов Татарстана, на нашей площадке достигнуты договоренности с КамАЗом, - отметил президент МТС Алексей Корня. – МТС и Ericsson активно работают над практическим применением технологий 5G, IoT и Big Data и уверены, что R&D Центр станет при поддержке властей Татарстана местом притяжения для партнеров, ведущих предприятий и ВУЗов республики в разработке и внедрении жизнеспособных коммерческих продуктов и проектов. В дальнейшем мы намерены тиражировать успешные решения в других регионах России, а наша амбициозная цель – вывод совместных разработок на глобальный уровень».

«Работа экспертов Ericsson и МТС в нашем совместном Центре в Иннополисе будет драйвером внедрения технологий IoT в России. Используя наши компетенции, мы вместе с МТС будем развивать экосистему, создавать прототипы и разрабатывать новые бизнес-возможности технологий 5G. Эти инновации изменят наш подход к работе и общению и сформируют для нас новый образ жизни. Центр в Иннополисе станет важной частью глобальной программы исследований и разработок, осуществляемых Ericsson в области 5G и IoT. При этом внедрение IoT во всех отраслях будет происходить, в первую очередь, на базе мобильных технологий 5G, - отметил президент и CEO Ericsson Бёрье Экхольм (Börje Ekholm). – МТС – стратегический партнер Ericsson, у нас многолетняя история успешного сотрудничества. Совместный Центр исследований – новый этап нашего партнерства по развитию IoT. Я также хотел бы отметить поддержку Правительства Республики Татарстан и Иннополиса в этом проекте».

К работе Центра МТС и Ericsson привлекают собственный персонал: разработчиков, инженеров, бизнес-аналитиков и специалистов по развитию бизнеса. МТС предоставила для Центра помещение, мощности дата-центра, сетевую инфраструктуру для проведения тестов и готова делиться компетенциями и ресурсами собственных Центра инноваций и IoT-лаборатории. В свою очередь Ericsson предоставит облачные и телеком-технологии (Ericsson IoT Accelerator, решения Massive IoT для развития технологии NB-IoT), глобальную экспертизу, а также доступ к экосистеме партнеров, стартапов и университетов, включая консультационную поддержку стартап инкубатора Ericsson Garage и лабораторий Ericsson Business Labs по всему миру.