Департамент здравоохранения Москвы запустил пилотный проект телемедицины

Департамента здравоохранения города Москвы объявил о запуске в детской городской поликлинике №133 и городской поликлинике №23 пилотного проекта по развитию телемедицинских консультаций.

Основная цель проекта – сделать медицинскую помощь для жителей столицы более доступной, эффективной и удобной. Это будет реализовано за счет внедрения в московских медучреждениях технологии удаленного наблюдения за пациентами, которым необходимы систематические консультации лечащего врача.

На первом этапе в пилотном проекте принимают участие 490 человек: 250 детей и 240 взрослых пациентов с хроническими заболеваниями, которым требуется постоянное наблюдение у специалиста.

После очного приема у врача столичный житель сможет записаться на плановый телемедицинский прием, чтобы скорректировать план лечения и получить необходимые рекомендации.

В ближайшее время для участников проекта появится возможность удаленного мониторинга основных жизненно важных показателей здоровья. Москвичи будут самостоятельно измерять давление, температуру и другие показатели, систематически занося данные в «электронный дневник». Специалист сможет проанализировать данные, проследить динамику за определенный период и, видя всю клиническую картину, дать свои рекомендации пациенту.

В рамках пилота внедрена также технология «Дежурный консультант». Участники пилота связываются с консультантом, который анализирует симптоматику обращения, уточняет причину жалобы и рекомендует врача, к которому необходимо прийти на прием в поликлинику. Москвичи могут задать консультанту уточняющие вопросы по назначениям, которые были получены во время очного приема.

«Запуская этот проект, мы решаем главную задачу: внедрение телемедицинских технологий в поликлиническом звене, которые позволят каждому участнику получать удаленные консультации от компетентных специалистов, а также экономить время и уберечь себя от дополнительных нагрузок во время посещения поликлиники, например, если пациент чувствует недомогание», - отметил Алексей Хрипун, руководитель Департамента здравоохранения города Москвы.

Результаты пилотного проекта позволят определить стратегические направления развития телемедицинских технологий в московских поликлиниках. А по окончании будут подведены итоги: оценена потребность в дистанционных обращениях к врачу, учтены комментарии участников, отлажен процесс коммуникации со специалистом, и принято решение о его внедрении в медучреждениях Москвы.