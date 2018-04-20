Ольга Голодец поддержала онлайн-платформу «Яндекс.Просвещение» на ММСО-2018

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец познакомилась с цифровой образовательной платформой «Яндекс.Просвещение» на Московском международном образовательном форуме 19 апреля. Платформа, разработанная «Яндексом» совместно с «Сириусом» и издательством «Просвещение», позволяет учителям начальной школы давать ученикам решать задания в режиме онлайн, следить за их выполнением и учитывать особенности каждого отдельного ребенка в обучении.

«Индивидуальные траектории для учащихся могут стать реальностью уже в ближайшие годы с помощью данных о том, как происходит взаимодействие ребенка с учебным контентом», – сказал директор «Яндекс.Просвещения» Илья Залесский.

Платформа «Яндекс.Просвещение» помогает учителям повышать индивидуальные образовательные результаты каждого ребенка, используя существующие методические комплексы «Просвещения», передовые научные разработки в области цифровой педагогики и технологические решения «Яндекса».

В бета-тестировании платформы приняли участие 35 школ в пяти регионах Российской̆ Федерации. Сейчас разработкой ежедневно пользуются 1,5 тыс. детей. На платформе ученики выполняют задания и отслеживают свои успехи, а учителя – быстро проверяют работы и наблюдают за статистикой класса.

«Яндекс.Просвещение» проводит презентацию бета-версии платформы на Московском международном салоне образования (ММСО) 18-21 апреля. На мероприятии учителя могут получить бесплатную годовую подписку на платформу для себя и своего класса. Перед этим им нужно зарегистрироваться на сайте «Яндекс.Просвещения». Посетителям других мероприятий в рамках ММСО надо зарегистрироваться перед прибытием на сайте салона.