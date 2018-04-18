«Ростелеком» представил облачные сервисы на Форуме молодых ученых Ростовской области

«Ростелеком» в Ростове-на-Дону выступил техническим партнером Форума молодых ученых Ростовской области и молодежного инновационного конвента. Организаторами мероприятий выступили комитет по молодежной политике области и агентство развития молодежных инициатив Ростовской области. Форум и конвент нацелены на поддержку талантливой молодежи раскрытие ее творческих способностей для развития инновационного потенциала Ростовской области.

В этом году площадка объединила более 140 молодых талантливых студентов – авторов наиболее перспективных и актуальных инновационных разработок в сфере машиностроения, строительства, сельского хозяйства, информационных технологий, социальной сферы и др.

В рамках партнерства «Ростелеком» организовал услугу «Управляемый Wi-Fi» (беспроводной интернет-доступ в полном соответствии с российским законодательством, включая SMS-идентификацию пользователей) для гостей и организаторов мероприятия. Кроме того, на демо-стенде «Ростелекома» присутствующие могли протестировать «облачные» сервисы компании: «Виртуальную АТС» и «Виртуальный ЦОД».

«Виртуальная АТС» обладает более широким функционалом, чем традиционная телефония. При подключении клиент получает многоканальный телефонный номер без географической привязки с возможностью совершения вызовов из любой точки мира, организации аудио- и видеоконференций, создания собственного виртуального контакт-центра, записью разговоров и другими дополнительными функциями.

«Виртуальный ЦОД» позволяет пользователю вместо закупки и обслуживания физических серверов запускать и управлять виртуальными машинами, которые работают на облачной платформе «Ростелекома», помогает заказчикам решить задачи получения, хранения и передачи данных с меньшими затратами.

Александр Грибков, заместитель директора Ростовского филиала «Ростелекома» по работе с корпоративным и государственным сегментами, отметил: «Инновационные проекты в различных отраслях экономики – это, в первую очередь, большие объёмы данных. Для их безопасного хранения, обработки и транспортировки необходим доверительный партнер. Облачные сервисы «Ростелекома», которые мы представили на форуме, помогают быстро развернуть собственное хранилище данных, удалённый доступ к виртуальному ПО, словом, всю IT-инфраструктуру, необходимую для собственного дела. Эти услуги – тренды сегодняшнего дня. Спрос на них растет постоянно как в бизнесе, так и в повседневной жизни».