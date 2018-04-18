MAPS.ME совместно с Ростуризмом запускает маршруты по городам ЧМ-2018

MAPS.ME, Федеральное агентство по туризму и портал Russia.Travel объявили о запуске пешеходных маршрутов по 11 российским городам, принимающим Чемпионат мира по футболу FIFA 2018. Наряду с самыми известными и интересными туристическими местами маршруты будут охватывать объекты, связанные с футболом.

Пользователи MAPS.ME смогут загрузить маршруты по всем городам ЧМ-2018: Москве, Санкт-Петербургу, Калининграду, Волгограду, Казани, Нижнему Новгороду, Самаре, Саранску, Ростову-на-Дону, Сочи и Екатеринбургу. После загрузки маршруты отобразятся на картах в приложениях MAPS.ME для iOS и Android. Кроме того, в новой версии MAPS.ME уже будет доступна основная информация о стадионах и пунктах выдачи паспорта болельщика.

Для удобства гостей Чемпионата маршруты будут доступны на русском, английском, испанском, немецком, французском, итальянском, португальском языках. Они включают в себя самые известные достопримечательности, музеи, парки и другие интересные объекты в каждом городе. Нажав на объект, можно прочитать его подробное описание и ознакомиться с фотографиями. Текстовый и фотоконтент предоставляет Национальный туристический портал Russia.Travel. В некоторых городах (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону) пользователи смогут прогуляться по нескольким маршрутам.

Футбольные объекты – стадионы, места выдачи паспортов болельщиков и другие – будут отображаться в специальной поисковой категории «ЧМ по футболу 2018».

«В эпоху цифровой экономики и современных технологий мобильный контент приобретает для туристов первостепенное значение. В рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 регионами, в которых пройдут матчи, разработан целый ряд туристских маршрутов для болельщиков. Их "оцифровка" и размещение в мобильном приложении сделает доступ к ним комфортным для гостей мирового футбольного первенства, поможет им увидеть все самое интересное, что есть в городах-организаторах и вынести самые приятные впечатления от поездки. Очень важно, что маршруты будут мультиязычные. Мы задействуем возможности наших национальных туристических офисов Visit Russia за рубежом, чтобы рекомендовать иностранным болельщикам пользоваться приложением MAPS.ME и размещенными в нем маршрутами для знакомства с нашей страной», – сказал руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

«Мы предлагаем болельщикам со всего мира пешие прогулочные маршруты, чтобы они могли насладиться не только футболом, но и пребыванием в городе. Это позволит туристам познакомиться с глубокой и многогранной русской культурой, широтой русской души и поспособствует тому, чтобы развеять устоявшиеся стереотипы о нашей стране. Уверены, это поможет MAPS.ME стать главными картами Чемпионата», – отметил руководитель проекта MAPS.ME Евгений Лисовский.

«Футбольные» маршруты на русском и английском языках уже доступны для скачивания на сайте MAPS.ME. Переводы на остальные языки будут подготовлены к началу Чемпионата. После загрузки в приложение все маршруты доступны в офлайн-режиме (без интернета).