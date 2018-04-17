Минкомсвязи утвердило частоты для ЧМ-2018 и интернета в самолетах и поездах

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров провел заседание Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), в ходе которого был утвержден план использования радиочастот на Чемпионате мира по футболу FIFA 2018 года (ЧМ-2018), выделены полосы радиочастот в диапазонах 29,5–30 ГГц и 19,7–20,2 ГГц для организации связи на транспорте с использованием геостационарных спутников, выделены полосы радиочастот для организации связи и развертывания в России сетей цифрового радиовещания стандарта DAB+, а также принята новая редакция решения ГКРЧ, регулирующего использование любительской и любительской спутниковой служб. Кроме того, ГКРЧ рассмотрела ряд заявок на выделение различных полос радиочастот.

В ходе заседания ГКРЧ определила конкретные полосы радиочастот, которые будут использоваться организаторами и участниками ЧМ-2018 в упрощенном порядке на территориях всех городов, в которых будут проходить матчи чемпионата. Утверждение плана использования радиочастот позволит обеспечить потребности в радиочастотном спектре организаторов и участников ЧМ-2018. Кроме утверждения плана комиссия также рекомендовала организаторам полосы радиочастот в диапазонах 470-638 МГц и 650-758 МГц для использования беспроводных микрофонов.

Для обеспечения работы систем связи, находящихся в движении и подключаемых к геостационарным спутникам, на воздушном, железнодорожном, морском и автотранспорте на заседании комиссии было решено выделить полосы радиочастот 29,5–30 ГГц и 19,7–20,2 ГГц. Использовать выделенные частоты можно будет без оформления частотных присвоений при соблюдении ряда условий. В частности, весь трафик, который будет формироваться такими системами связи, должен проходить через станцию сопряжения российского оператора связи, находящуюся на территории Российской Федерации, которая, кроме того, будет контролировать работу абонентских земных станций и управлять их параметрами. Также комиссия определила, что подобные станции, находящиеся в движении, не могут использоваться для построения сетей, предназначенных для безопасности жизни.

ГКРЧ также рассмотрела вопрос о внедрении в России радиовещания нового цифрового стандарта DAB+. Комиссии был представлен отчет Научно-исследовательского института радио о возможности работы в России сетей DAB+ и их совместимости с действующими сетями. ГКРЧ решила выделить полосу радиочастот 175,872–228,128 МГц для создания на территории РФ сетей наземного цифрового звукового вещания стандарта DAB+. Новый стандарт радиовещания позволит повысить качество приема по сравнению с аналоговым сигналом.

Комиссия также приняла новую редакцию решения ГКРЧ, регулирующего использование любительской и любительской спутниковой служб. В России насчитывается более 38 тыс. радиолюбителей, которые активно участвуют в общественной жизни, оказывают помощь в обеспечении связью при стихийных бедствиях, участвуют в различных спортивных состязаниях.