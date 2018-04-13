«Ростелеком» запустит систему фиксации нарушений ПДД на Ставрополье

«Ростелеком» в 2018 году запустит в Ставропольском крае систему автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский на встрече с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.

Встреча состоялась в ходе рабочего визита главы «Ростелекома» в Ставрополь 12 апреля 2018 г. Стороны также обсудили реализацию федерального проекта устранения цифрового неравенства, подключение высокоскоростного интернета в медицинских учреждениях региона, создание «Системы 112», а также телекоммуникационную поддержку XXVI Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в Ставрополе.

Владимир Владимиров подчеркнул, что на Ставрополье при участии компании «Ростелеком» с 2015 года реализуется программа по устранению цифрового неравенства. Она касается населённых пунктов, где проживают от 250 до 500 человек. Программа охватывает 136 ставропольских поселений. За три года высокоскоростным интернетом был обеспечен 101 населённый пункт в 21 районе, проложено более тысячи километров волоконно-оптических линий связи. Предполагается, что в текущем году программа будет завершена в полном объеме.

Владимир Владимиров, губернатор Ставропольского края, отметил: «Абсолютно все жители нашего края должны иметь высокоскоростную связь и доступ к высокотехнологичной медицине. Наша задача – дать им эту возможность, сократить расстояния за счёт высокой скорости передачи данных, и мы на Ставрополье её успешно реализуем».

Особое внимание президент «Ростелекома» и глава региона уделили обсуждению вопроса безопасности на дорогах Ставрополья и решениях компании в этой сфере.

Михаил Осеевский, президент «Ростелекома», сказал: «В рамках госконтракта «Ростелеком» установит в Ставропольском крае 75 комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД: скоростного режима и проезда перекрестков. Уже создан и оборудован центр фотовидеофиксации, проведено обучение сотрудников, поставлено и адаптировано программное обеспечение. Часть комплексов уже установлены и работают в тестовом режиме, сейчас мы монтируем оставшееся оборудование. Во втором полугодии система должна заработать на полную мощность».

Также Михаил Осеевский рассказал краевым властям о системе автоматического весогабаритного контроля транспортных средств. Она позволяет увеличивать срок службы дорожного покрытия, бороться с нарушениями правил автоперевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов и обеспечивает поступление дополнительных средств в региональный бюджет. Такие решения «Ростелеком» уже внедрил в ряде регионов, в частности, в рамках концессионного соглашения с правительством Астраханской области.