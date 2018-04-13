«Глобус-телеком» представил решение для «умных» городов

«Глобус-телеком», дочерняя компания «Ростелекома», представила комплексное решение по автоматизации на III международном форуме «Городские технологии». Мероприятие состоялось в г. Новосибирске.

В рамках деловой программы форума, посвященной проблемам внедрения информационных систем в отраслях городского хозяйства, компания презентовала новую конфигурацию комплекса «СКИТ», адаптированного под нужды современных городов и позволяющего вести мониторинг и поддержку эксплуатации всей городской инфраструктуры.

«СКИТ», заточенный под городскую среду, может обеспечить мониторинг работоспособности световых дорожных знаков, состояния и ремонта дорог, благоустройства территорий, функционирования общественных wi-fi сетей.

Например, подсистема online мониторинга отслеживает функционирование всей городской ИТ-инфраструктуры, в том числе сети видеонаблюдения и пожаротушения, комплексов специального назначения, каналов связи, сетевого, серверного оборудования на объектах государственных и муниципальных учреждений, стройках, заводах, складах, в больницах и магазинах

Подсистема инвентаризации ведет централизованный учет ресурсов ИТ-инфраструктуры, автоматический сбор информации об используемом аппаратном и программном обеспечении. Это позволяет оптимизировать закупки оборудования, помогает обосновать городской ИТ-бюджет, повышает прозрачность стоимости ИТ-активами.

Подсистема поддержки эксплуатации ИТ-инфраструктуры обеспечивает управление полным жизненным циклом ИТ-активов, своевременно выявляет проблемы в инфраструктуре и предлагает пути их решения, в автоматическом режиме отслеживает финансовую информацию об ИТ-активах, контрактах и гарантийному обслуживанию.

Новая конфигурация программного продукта внедрена в нескольких городах. Например, в вычислительных сетях г. Сургута и г. Орла функционирует подсистема анализа качества сетевого трафика, обеспечивающая сбор и анализ текущих параметров трафика передачи данных в реальном времени.

В Новосибирске, Воронеже, а также в Новосибирской и Воронежской областях решение «СКИТ» используется активно: для автоматизации процессов поддержки эксплуатации и автоматизированной инвентаризации ресурсов критической информационной инфраструктуры «Системы -112».

В Нижневартовске и Воронеже с помощью программного продукта «СКИТ» на постоянный контроль поставлена работоспособность систем видеонаблюдения «Безопасного города».

Отечественный программный продукт «СКИТ» сертифицирован в Минкомсвязи России и имеет сертификат ФСТЭК, подтверждающий его соответствие требованиям защиты от несанкционированного доступа к информации. Программный продукт зарегистрирован в Роспатенте, включен в Единый реестр отечественного программного обеспечения и полностью соответствует требованиям Единого реестра российских программ для ЭВМ и баз данных.