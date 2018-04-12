«Росэлектроника» создаст клинико-диагностические лаборатории в 10 регионах России

«Росэлектроника» (госкорпорация Ростех) объявил о планах создать к 2021 году централизованные клинико-диагностические лаборатории в 10 регионах России. Об этом заявил Александр Кулиш, генеральный директор ИМЦ концерна «Вега», входящего в состав холдинговой компании и выступающего оператором проекта.

В качестве пилотного региона реализации проекта выбрана Курганская область. В перспективе предусматривается возможность локализации производства лабораторного оборудования и расходных материалов на территории России.

Проект реализуется также при участии Федерации лабораторной медицины (ФЛМ). ИМЦ концерна «Вега» на прошлой неделе заключило с Федерацией соглашение о партнерстве, предусматривающее создание совместной рабочей группы по выработке концепций и конкретных решений клинико-диагностических центров.

«Как только мы подписали меморандум о реализации проекта у нас начались консультации с ФЛМ. Используя механизм концессии и опираясь на их экспертизу намереваемся к 2021 году централизовать службу лабораторной диагностики в 10 регионах страны, а также благодаря рекомендации ФЛМ приняли решение пустить в проект всех производителей лабораторного оборудования и реагентов, готовых к локализации», – сказал Александр Кулиш на церемонии подписания документа.

Исполнительный директор ФЛМ Аркадий Гольдберг отметил: «В рамках подписанного соглашения Федерация лабораторной медицины готова поделиться накопленным опытом и знаниями в области здравоохранения. Подписанный сегодня документ является началом совместной интенсивной работы».