Москва приглашает бизнес к разработке цифровой стратегии города до 2030 года

Москва начала работу над новой цифровой стратегией города, которая будет принята уже этим летом. Она определит ключевые векторы развития Москвы на ближайшие 12 лет.

Впервые планы по применению информационно-телекоммуникационных технологий строятся вне узкоотраслевых рамок. И впервые разработка документа такого уровня пройдет публично. Обсуждение будет вестись в несколько этапов на площадке отраслевого агрегатора ICT.Moscow (https://ict.moscow/strategy/).

В апреле стартует первая волна работы над московской стратегией «Умный город» 2030. Департамент информационных технологий города Москвы приглашает к обсуждению экспертов и представителей бизнеса. Первый этап работы над стратегией получил название «Образ Будущего» и продлится две недели. Эксперты и бизнес-сообщество будут делиться своим представлением о том, какой может стать Москва в 2030 г.

На следующем этапе будут обсуждаться наработки в рамках направления «Умный город» федеральной программы «Цифровая экономика». В мае начнется проработка отраслевой части по шести направлениям: повышение качества жизни, развитие цифровой мобильности, повышение конкурентоспособности, цифровое правительство, развитие соцкапитала и охрана среды обитания.

Разработка стратегии завершится в июне обсуждением показателей. Доработанный проект документа летом будет вынесен на суд жителей на городской краудсорсинговой платформе crowd.mos.ru.

Обсуждение стратегии нужно для того, чтобы иметь согласованный с гражданами, предпринимателями и экспертами подход к цифровой трансформации города. Крайне важна готовность бизнеса к совместной деятельности, которая позволит сделать Москву цифровой столицей мира.

В стратегии «Умный город» 2030 определяются цели, задачи и направления дальнейшего развития Москвы как умного города будущего. При этом в отличие от традиционных отраслевых стратегий, новый документ не будет замкнут на одной сфере (ИКТ) и подразумевает взаимосвязанное развитие всех отраслей в городе. Стратегической целью является формирование инновационного города, в котором применяются цифровые технологии для повышения уровня жизни людей, эффективности деятельности и услуг, удовлетворения потребностей нынешних и будущих поколений горожан.