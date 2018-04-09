Социальная карта москвича позволяет получить льготы в парке «Зарядье»

Держатели социальной карты, имеющие право на меры социальной поддержки, могут посетить медиакомплексы «Полет» и «Машина времени» и Подземный музей парка «Зарядье» по льготной цене без предъявления подтверждающих документов. Для этого необходимо предъявить карту в кассе парка. Скидка составит 20%. Также льготы действуют на занятия в Заповедном посольстве и посещение Флорариума.

Посетить медиакомплекс «Машина времени» пенсионеры, многодетные смогут за 480 руб., «Полет» – за 640 руб., остальным держателям социальной карты скидка предоставляется согласно тарифам парка Зарядье. Для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов I, II групп и детей-инвалидов вход в эти медиакомплексы бесплатный.

Для детей в возрасте от 6 до 14 лет стоимость входа в медиакомплексы «Машина времени» и «Полет» составляет 150 руб. Юные москвичи от 14 до 18 лет могут посетить медиакомплекс «Машина времени» за 300 руб, «Полет» – за 400 руб. Указанные цены действуют и при предъявлении социальной карты соответствующими категориями граждан.

Напомним, ранее социальная карта уже стала заменять документ, удостоверяющий право на получение меры социальной поддержки, для прохода на катки ВДНХ и Парка Горького, для посещения 90 музейных площадок города учащимися в рамках проекта «Музеи – детям», а также в поездах «Аэроэкспресс» для держателей, имеющих право на льготный проезд.

«Это уже не первый опыт партнерских отношений с крупнейшими парками Москвы. Мы стремимся постоянно расширять возможности социальной карты, чтобы гарантировать ее держателям наиболее выгодные предложения. Посещать медиакомплексы и Подземный музей одного из самых современных и технологичных парков столицы – "Зарядья" – без предъявления дополнительных документов, считаем удобной возможностью, ведь социальная карта всегда с собой, в отличие, например, от удостоверения многодетной семьи», – отметил Кирилл Кузнецов, глава ГУП «Московский социальный регистр», подведомственной организации Департамента информационных технологий города Москвы.

Социальная карта москвича выдается гражданину – жителю столицы, имеющему право на получение социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и г. Москвы. На нее записаны льготный проездной (для держателей, имеющих соответствующее право) или проездной билет «Тройка», банковское приложение, медицинское приложение, позволяющее осуществить запись к врачу во всех поликлиниках города без предъявления медицинского полиса, по карте можно получить скидку до 30% более чем в 5,5 тыс. торгово-сервисных предприятий столицы – партнерах Дисконтной программы. Кроме того, на карте может быть размещена электронно-цифровая подпись для получения госуслуг в электронном виде.

В настоящий момент держателями социальной карты являются около 5,1 млн человек. За время реализации проекта в обращение выпущено более 18 млн карт.