Softline установит систему управления дорожным движением в Новосибирске

Softline и мэрия города Новосибирска на выставке-форуме «Городские технологии» подписали соглашение о сотрудничестве. Пилотным проектом в рамках соглашения станет установка автоматизированной системы управления светофорными объектами на выделенных участках.

«Прежде всего, нас интересует практическое применение тех наработок, которые представлены на форуме, – сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. – Сегодня мы видим результаты нашей работы. Появились первые «Умные остановки», обсуждается вопрос об интеллектуальной системе регулирования транспортными потоками. Мы надеемся, что подписание подобных договоров будет способствовать улучшению инвестиционного климата Новосибирска».

«Мэрия города Новосибирска традиционно следит за новыми технологиями, которые позволяют повысить качество городской среды. Ситуация с количеством пробок в городе достаточно напряженная, и мэрия в течение нескольких лет разрабатывает и применяет ряд мер для увеличения пропускной способности дорожной сети. Одна из предложенных нам автоматизированных систем управления дорожным движением - система компании Softline, – вполне может стать фундаментом для создания принципиально нового подхода к управлению дорожным движением в нашем городе, после того как ее посмотрят на практике», - отметил начальник департамента связи и информатизации мэрии города Новосибирска Александр Горнштейн.

Автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД), предложенная Softline, предназначена для решения автотранспортных задач в различном масштабе (от нескольких перекрёстков до масштабов города или региона). С его помощью можно будет осуществлять сбор, обработку и передачу информации о работе и состоянии транспортной инфраструктуры, а также обмен информацией между ее пользователями и соответствующими управляющими структурами в режиме реального времени.

В числе основных функций системы – централизованное управление дорожным движением посредством светофорного регулирования (координированного и адаптивного), оперативное получение информации о загрузке и состоянии уличной дорожной сети, видеонаблюдение за ее проблемными участками, информирование участников дорожного движения с помощью табло отображения информации и управляемых дорожных знаков, учет периферийных объектов системы и мониторинг состояния их работы.

АСУДД разработана в России на основе базового программного обеспечения с открытым кодом. Продукт полностью соответствует нормативным требованиям по защите информации и основным принципам стратегии государства в области импортозамещения.

«Внедрение АСУДД может стать оптимальным решением для городов, где год от года растет количество автомобилей, изменяется дорожная сеть и дорожный трафик. АСУДД позволит оптимизировать трафик, сделать движение более комфортным, и, в конечном итоге, сэкономить время жителей на поездки, улучшить экологическую ситуацию и качество жизни горожан», – говорит Руслан Белоусов, генеральный директор АО «Софтлайн Трейд».

По данным открытых источников, в Новосибирске зарегистрировано около полумиллиона транспортных средств, плюс ежегодно через город проезжает более 12 тысяч автомобилей. Плотная застройка, крупная река с притоками, которая разделяет город, многочисленные железные дороги, недостаточное количество мостов и развязок оказали существенное влияние на уличную дорожную сеть. Большая часть светофоров управляется в режиме локальной календарной автоматики – их работа никак не связана с текущей ситуацией на дороге, которая изменяется несколько раз в день. Как результат, в интенсивность трафика оценивается в 7 баллов по шкале «Яндекса» в утренние и вечерние часы пик. По прогнозам Softline, внедрение АСУДД в рамках пилота способно снизить нагрузку на дорожную сеть в Новосибирске в среднем на 15%.