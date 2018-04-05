Ростех создал единую ИТ-систему для 700 учреждений Минтруда РФ

Ростех в рамках контракта с Минтрудом России создал защищенную сеть передачи данных, которая объединила сотни учреждений медико-социальной экспертизы в 72 регионах страны. ИТ-система призвана повысить оперативность работы учреждений МСЭ и доступность мер социальной защиты для людей с ограниченными возможностями.

Исполнителем работ стал Национальный Центр Информатизации (НЦИ, входит в Ростех). Отбор подрядчика производился Минтрудом России на основе аукциона, в ходе которого максимальная начальная цена контракта была снижена более чем на 20%.

Созданная сеть объединяет информационные и вычислительные ресурсы, телекоммуникационные услуги, прикладные, системные и интеллектуальные сервисы учреждений МСЭ по всей стране в единую автоматизированную систему.

В состав системы входят модули шифрования, межсетевого экранирования, обнаружения вторжений и контроля защищенности. Это обеспечивает надежную защиту конфиденциальной информации, передаваемой по открытым сетям провайдеров, позволяет выявлять несанкционированные попытки доступа и нелегитимного проникновения в систему, а также осуществлять автопоиск уязвимостей в компонентах сети.

«Проект масштабный, затрагивает более 700 учреждений по всей территории страны, в том числе в труднодоступных районах и районах крайнего Севера. Система обрабатывает большие массивы персональных данных и конфиденциальной медицинской информации, поэтому серьезные требования были предъявлены к обеспечению информационной безопасности. НЦИ - один из лидеров рынка "цифровизации" в России – успешно выполнил работу в полном объеме и в срок, в очередной раз подтвердив свои компетенции в сфере построения комплексных территориально распределенных ИТ-систем», - отметил председатель совета директоров НЦИ, директор Ростеха по особым поручениям Василий Бровко.

Ростех входит в число авторов программы развития цифровой экономики в РФ, в рамках которой наряду с Росатомом отвечает за формирование технологических заделов и исследовательских компетенций.

В настоящий момент корпорация реализует ряд приоритетных проектов в области «электронного здравоохранения» и «цифровизации» других отраслей экономики. Среди них – создание информационно-аналитической системы (ИАС) мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов, развитие и поддержка ключевых подсистем Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) и др.