ЭОС внедрила АИС МФЦ «Дело» в сети МФЦ госуслуг Рязанской области

«Электронные Офисные Системы» (ЭОС) реализовала проект по внедрению АИС МФЦ «Дело» в сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Рязанской области.

АИС МФЦ «Дело» – специализированная разработка компании ЭОС, предназначенная для автоматизации документооборота и в целом деятельности по приему и обработке заявлений граждан в многофункциональных центрах предоставления госуслуг. Система поддерживает все основные процессы МФЦ: прием и учет документов от заявителя (с регистрацией заявления), обработка полученных дел, получение дополнительных сведений, выдача документов (предоставление результатов оказания услуги), консультирование, прием звонков и запись на прием.

Функциональность АИС полностью соответствует требованиям законодательства, регулирующего деятельность МФЦ. В частности, АИС «по умолчанию» интегрирована со всеми необходимыми внешними системами и ресурсами: порталом ЕПГУ, ФРГУ, МКГУ, ЕСИА, системой управления очередью, СОКОК (Стандартизированная общественная система оценки качества), УДМСПИРЖ (Управление дополнительных мер социальной поддержки, социальной помощи и распределения жилья администрации города Рязани), а также с системой электронного документооборота «Дело», также разработанной ЭОС. Возможности решения позволяют при необходимости обеспечить интеграцию с любыми другими IT-решениями и сервисами.

На базе АИС МФЦ «Дело» уже реализовано два крупных проекта – в Калининградской и Рязанской областях. Оба внедрения на прошедшей осенью прошлого года конференции ЭОС «Осенний документооборот» вызвали живой интерес участников. Кураторы проектов от заказчиков рассказывали о результатах и достижениях: кроме весьма впечатляющих цифр по количеству обработанных обращений по услугам, было отмечено и повышение скорости рассмотрения заявлений и качества оказанных услуг.

Сеть МФЦ в Рязанской области включает 29 территориальных отделов и 161 территориально обособленное структурное подразделение (ТОСП). За последние три года объем оказываемых центрами услуг вырос в 2,4 раза и достиг в 2017 году цифры более 60 тысяч услуг в месяц.

Главной целью проекта стало повышение эффективности деятельности МФЦ, оперативности и качества оказания государственных и муниципальных услуг за счет использования современных информационных технологий.

Решение АИЦ МФЦ «Дело» от ЭОС пришло на смену ранее существовавшей системе и по своим функциональным характеристикам полностью подошло для решения поставленных заказчиком конкретных задач. Наиболее важными из них были: обеспечение удобства и комфорта для заявителей при предоставлении им государственных и муниципальных услуг; обеспечение удобного, простого и интуитивно понятного интерфейса для пользователей системы; снижение непроизводственных издержек в процессе оказания услуг за счет предоставления их и исполнения государственных (муниципальных) функций в электронном виде; снижение зависимости качества работы сотрудников МФЦ по обслуживанию заявителей от их квалификации и личных качеств за счет автоматизации выполнения большинства формальных и экспертных процедур; повышение оперативности доступа к информации, необходимой для обеспечения служебной деятельности сотрудников МФЦ; создание основы для интеграции с ведомственными информационными системами, реализация электронного документооборота между МФЦ и ведомствами на региональном уровне.

По времени проект по модификации системы автоматизации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Рязанской области занял чуть меньше 5 месяцев. С января по май 2017 года поэтапно были проведены все предусмотренные контрактом работы, в том числе установка и настройка решения, создание услуг, интеграция с СЭД «Дело», «1С», с внешними системами и сервисами, подключение федеральных органов власти (Пенсионный Фонд РФ) и органов местного самоуправления, обучение групп пользователей-операторов, операторов call-центра, контролеров, технологов, администраторов. Также был разработан офлайн-клиент для выездного приема граждан.

Все поставленные заказчиком задачи были решены. Сегодня можно с сказать, что позитивные изменения от перехода на АИС МФЦ «Дело» почувствовали не только руководители МФЦ, но и рядовые сотрудники и потребители услуг. В частности, в результате внедрения АИС МФЦ «Дело» заявители имеют возможность в любой момент получать актуальную информацию о статусе запрошенной услуги. Информирование граждан организовано через СМС, e-mail, статусы в ЛК на ЕПГУ.

Решение позволило оптимизировать многие процессы в деятельности МФЦ. Так, важным условием успеха проекта стало наличие в АИС МФЦ «Дело» встроенного конструктора услуг. Он позволяет создать «с нуля» любую услугу и осуществлять управление процессами в МФЦ без обращения к разработчику. С помощью этого модуля услуги, предоставляемые в МФЦ, настраивались заказчиком самостоятельно, а при необходимости (например, в связи с изменениями в законодательстве) созданные шаблоны услуг можно редактировать.

АИС МФЦ «Дело» содержит модуль формирования отчетности, причем входные данные для аналитики можно выбирать практически любые – филиалы МФЦ, ведомства, оказывающие услуги, периоды дат и многое другое. Важным результатом проекта стала минимизация рисков потери документов за счёт хранения данных в электронном формате в базах данных, имеющих резервные, регулярно обновляемые копии. Благодаря подключению через СМЭВ появилась возможность использовать сведения ГИС ГМП, Корпорации МСП и многих других сервисов.

В настоящее время все МФЦ региона, включая ТОСП, охвачены АИС МФЦ «Дело». Всего в АИС работает 571 сотрудник. С момента запуска в эксплуатацию новой системы принято более 400 тыс. заявлений. За услугами обратились свыше 300 тысяч физических лиц, около 1,5 тыс. индивидуальных предпринимателей и почти 9 тыс. юридических лиц.

Заместитель директора ГБУ Рязанской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Рязанской области» Валерий Стройков на конференции «Осенний документооборот – 2017» отметил, что внедрение АИС МФЦ Дело значительно повысило качество и скорость предоставления госуслуг.