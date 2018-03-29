Сотрудничество Uniteller с порталом госуслуг Республики Татарстан позволило сэкономить жителям 380 тысяч часов

Пять лет назад Uniteller, международная процессинговая компания, подключила сервис безналичного расчета на сайте портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан. Компания предоставила итоги сотрудничества в цифрах.

На протяжении всего времени нашего сотрудничества жители Республики могут оплатить госпошлины, штрафы, налоги, судебные задолженности и прочее на сайте госуслуг . Сервис безналичного расчета предоставлен предпроцессинговой компанией Uniteller. Ежемесячно на сайте uslugi.tatarstan.ru пользователи, по состоянию на 2017 г, совершают платежи на общую сумму около 350 млн руб.

В разделе «Оплата» можно проверить наличие налоговых и судебных задолженностей, штрафов ГИБДД и оплатить их любым способом — банковской картой, со счета мобильного телефона, электронными деньгами или непосредственно в отделении банка, распечатав квитанцию из личного кабинета.

Начиная с 2012 г., количество пользователей портала госуслуг в Татарстане увеличилось в четыре раза. На сегодняшний день на электронном ресурсе зарегистрировано 2 млн личных кабинетов.

В среднем в месяц на портале прослеживается около 1 млн уникальных посетителей, среди которых 20 тыс. пользователей заводят личные кабинеты.

В топ самых популярных услуг входят «электронный дневник» (просмотр школьных оценок), оплата штрафов ГИБДД и постановка ребенка в очередь в детский сад. На портале прослеживается большая доля сохраненных карт для подключения услуги «автоплатежи».

Государственные услуги в электронном виде экономят время жителей республики, повышая качество их жизни. Татарстанцы ежемесячно экономят более 380 тыс. часов благодаря электронной записи на прием к специалистам и 38 тыс. часов при подаче заявлений в электронном виде. Ежегодно растет число предоставляемых электронных сервисов. Если в 2012 г. их было 86, то сегодня это число выросло до 246.

«Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид, а также внедрение цифровых технологий в сферу обслуживания населения являются одной из важнейших стратегических задач экономики нашей страны», – сказал генеральный директор Алексей Богаткин.