Ростех впервые представил за рубежом войсковую АСУ для сил специальных операций «Андромеда-Д»

«Росэлектроника», холдинг Госкорпорации Ростех, представил мобильные компоненты комплексной автоматизированной системы управления (АСУ) воздушно-десантными войсками «Андромеда-Д» на Международной выставке вооружения и оборонных технологий «АрмХайтек-2018», которая проходит 29-31 марта в Ереване (Армения). Элементы системы, разработчиком которых выступает московский «НИИ систем связи и управления», на зарубежных выставках демонстрируются впервые.

«Андромеда-Д» обеспечивает управление частями и подразделениями сил специальных операций, а также взаимодействие с другими войсковыми формированиями в боевых условиях. В ее состав входят аппаратные связи, командно-штабные машины, мобильные командные пункты и другая техника. Система охватывает все звенья управления – от командования войсками до боевой машины десанта и отдельного военнослужащего, обеспечивая различные виды защищенной связи, включая высокоскоростной Ethernet и видеоконференцсвязь.

Модернизированная АСУ серийно поставляется воздушно-десантным войскам России с 2015 г. Система является мобильной и может быть оперативно развернута в местах проведения специальных операций, даже в неподготовленной местности. В ее составе представлен максимально широкий набор средств передачи данных, включая традиционную радиосвязь, работающую в различных диапазонах и на дальностях до нескольких сотен километров.

Аппаратные из состава «Андромеда-Д» создают единую сетевую структуру в которых представлен весь комплекс мультимедийных услуг. В них применены новейшие технологии полносвязных радиосетей, обеспечивающие совмещение радиостанций по ряду диапазонов, в том числе УКВ, низкоскоростной и широкополосный диапазоны. За счет этого дальность связи возрастает в разы с сохранением больших скоростей передачи информации.

Зарубежным экспертам в Армении будет продемонстрирован типовой модуль полевых командных пунктов, предназначенный для должностных лиц различных звеньев управления, в том числе оперативного командования, объединения, руководства силами специальных операций. Также будут представлены комплексные аппаратные связи, предназначенные для организации сети обмена данными в составе полевых мобильных узлов связи.

«В АСУ "Андромеда-Д" реализован целый набор функций, уникальных для управления войсками в условиях специальных и контртеррористических операций. Она зарекомендовала себя с наилучшей стороны и получает высокие оценки от военных. Сетецентрические боевые действия диктуют необходимость применения средств, нацеленных на эффективное и молниеносное взаимодействие сил спецопераций. Именно поэтому интерес зарубежных коллег к автоматизированной системе управления «Андромеда-Д» не случаен», – отметили в Госкорпорации Ростех.