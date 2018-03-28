«БАРС Груп» модернизирует процессы планирования и исполнения бюджета ФНС

«БАРС Груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации (входит в госкорпорацию Ростех), объявила о начале проект в Федеральной налоговой службе по модернизации прикладного ПО «АКСИОК.Net» (ППО «АКСИОК.Net»), позволяющего автоматизировать процессы планирования и исполнения бюджета.

«Бюджетный процесс, осуществляемый в единой информационной среде, обеспечивает прозрачность, открытость и подотчетность данных. Благодаря автоматизации повышается качество финансового менеджмента, эффективность использования бюджетных средств и улучшается слаженность взаимодействия территориальных подразделений Федеральной налоговой службы», - отметил генеральный директор «БАРС Груп» Тимур Ахмеров.

Заказчиком является «Главный научный инновационный внедренческий центр» (АО «ГНИВЦ») – генеральный подрядчик в части развития Автоматизированной информационной системы ФНС России (АИС «Налог-3»). АИС «НАЛОГ-3» - единая информационная система ФНС России, обеспечивающая автоматизацию деятельности ведомства по всем выполняемым функциям, определяемым Положением о Федеральной налоговой службе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 № 506, в составе которой предусмотрено дальнейшее функционирование ППО «АКСИОК.Net».

Доработка и интеграция ППО «АКСИОК.Net» в АИС «Налог-3» были начаты в сентябре 2017 года. С помощью ППО «АКСИОК.Net» бюджетный процесс, осуществляемый в ФНС России, в том числе в территориальных налоговых органах, будет проходить в едином информационном пространстве. Планирование и исполнение бюджета будет выполняться в части обеспечения требований ФНС России по нормированию, расчету на уровне учреждений показателей проектов бюджетных смет и изменений бюджетных смет, реализации актуальной статусной модели согласования документов.