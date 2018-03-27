«Умные» решения «Ростеха» вызвали повышенный интерес на выставке в Амстердаме

«Швабе», холдинг Госкорпорации Ростех, продемонстрировал около 20 изделий на стенде в рамках 24-й Международной выставки оборудования и технологий безопасности дорожного движения и транспортной инфраструктуры Intertraffic Amsterdam 2018. Посетители мероприятия знакомились с инновационными устройствами организаций оптической отрасли в области городской инфраструктуры, управления дорожным движением и обеспечения безопасности.

На выставке в Нидерландах приняли участие предприятия Холдинга – УОМЗ, НПО «Орион», МЗ «Сапфир» и «Швабе-Москва». В экспозиции «Швабе» можно было увидеть ряд новейших изделий, разработанных в рамках реализации проекта «Умный город»: программно-аппаратный комплекс для обследования водителей пассажирского и спецтранспорта, высокотехнологичная опора уличного освещения, счетчик пассажиропотока, терминал оплаты проезда, интерактивная информационная стела с функцией экстренного вызова полиции, лавка для городских парков из специального композитного антивандального материала с настраиваемой подсветкой, высокоточное геодезическое спутниковое оборудование для управления городской инфраструктурой, квадрокоптер с установленной SWIR-камерой. В настоящее время многие изделия успешно применяются на практике в Москве, Екатеринбурге, Улан-Удэ и других городах России.

Экспозицию Холдинга посетили почетный консул Таиланда в Нидерландах Руйгрок Ричард, генеральный консул России в Нидерландах Константин ван Флотен, индустриальный директор радиоэлектронного комплекса Госкорпорации Ростех Сергей Куликов. С достижениями «Швабе» в области управления дорожным движением и обеспечения безопасности ознакомились заместитель начальника полиции Главного управления МВД России по городу Москве Александр Половинка, руководитель Центра организации дорожного движения Правительства Москвы Вадим Юрьев, глава Государственного бюджетного учреждения «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов и другие.

«Выставка Intertraffic Amsterdam – одна из ключевых международных площадок, где можно продемонстрировать "умные" решения для городского пространства. В рамках мероприятия мы провели более 50 встреч с представителями государственных и частных организаций из Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Китая, Мексики, Нидерландов, России и других стран. Зарубежные партнеры с большим интересом осмотрели новинки предприятий Холдинга. Особенно их заинтересовала наша SWIR-камера, функционирующая в паре с беспилотным летательным аппаратом», – сказал генеральный директор «Швабе» Алексей Патрикеев.

SWIR-камера, разработанная специалистами НПО «Орион», работает в коротковолновой части инфракрасного диапазона. Она способна видеть в тумане и дыму, обнаруживать замаскированные объекты, в том числе скрытые за тонированными стеклами транспортного средства. В тандеме с квадрокоптером возможности разработки предприятия «Швабе» существенно увеличиваются. Она может применяться в системе контроля городского транспорта, в сфере обеспечения безопасности и антитеррора.

УОМЗ продемонстрировал на мероприятии инновационный комплекс пешеходной навигации, который содержит туристическую карту с указателями близлежащих улиц, остановок общественного транспорта, культурных и развлекательных учреждений. Помимо этого, устройство оснащается кнопкой экстренной связи с оперативными службами, системой круглосуточной аудио- и видеозаписи для обеспечения мониторинга общественного пространства, а также точкой доступа к Wi-Fi и USB для подзарядки мобильных устройств. Первые комплексы предприятия «Швабе» были установлены в Екатеринбурге в конце 2017 г. рядом со стадионом «Екатеринбург-Арена», где пройдут матчи группового этапа Чемпионата мира по футболу 2018.

Также Холдинг представил «Интеллектуальную транспортную систему» для контроля за камерами и дорожным движением в городе. Программный комплекс позволяет в реальном времени наблюдать за статусом всех подключенных камер и светофорных объектов в городе, а также получать с них видеоинформацию и осуществлять управление. Система способна самостоятельно контролировать переключение светофоров на основе полученной с камер информации о потоке автомобилей. В данный момент программа проходит опытную эксплуатацию в Москве. Посетители Intertraffic Amsterdam 2018 могли в онлайн – режиме проверить состояние камер в столице России и даже запустить механизм очистки камеры дворниками.

Выставка Intertraffic Amsterdam проводится с 1972 г. Один раз в два года здесь демонстрируются последние достижения в области городской инфраструктуры, управления дорожным движением, обеспечения безопасности, организации автостоянок и другие. В 2018 г. в мероприятии приняло участие более 850 организаций со всего мира. С 20 по 23 марта с разработками компаний ознакомилось свыше 30 тыс. специалистов.