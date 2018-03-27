Сервис «Мультиоплата» стал доступен пользователям Единого портала госуслуг

На Едином портале госуслуг теперь можно одной операцией оплатить сразу несколько штрафов ГИБДД, а также погасить штрафы за нарушения правил парковки.

Для этого пользователям нужно авторизоваться на сайте Госуслуг, на главной странице или в каталоге услуг выбрать раздел «Автоштрафы», указать данные автомобиля или водителя и выбрать пункты для оплаты.

Платеж производится с помощью банковской карты – достаточно ввести ее данные в специальную форму или выбрать уже сохраненные в системе реквизиты. Для подтверждения оплаты потребуется ввести одноразовый код, полученный от банка-эмитента по смс. Платеж отобразится в личном кабинете пользователя.

При оплате одним платежом штрафов ГИБДД и штрафов за нарушение правил парковки через сайт госуслуг в течение 20 дней с момента их начисления скидка 50% сохраняется. Штрафы за неоплаченную парковку погашаются в полном размере.

Сервис «Мультиоплата» реализован в рамках пилотного проекта по развитию функциональности Единого портала госуслуг и стартовал в декабре 2017 г. в разделе погашения налоговых начислений.

«Мультиоплата» как минимум в два раза экономит время пользователей. За первые три с половиной месяца работы сервиса было совершено более 870 тысяч мультиплатежей на общую сумму почти 2,4 млрд. руб. Основываясь на этой статистике, можно прогнозировать рост популярности сервиса среди пользователей», – отметил Михаил Бондаренко, Директор по электронному правительству «Ростелекома».

В ближайшее время через сервис «Мультиоплата» можно будет оплачивать задолженности, переданные для взыскания в Федеральную службу судебных приставов. Во втором квартале 2018 г. сервис станет доступен и в мобильном приложении «Госуслуги».

Государственным заказчиком сервиса является Минкомсвязь России. Разработку и внедрение новой функциональности осуществила компания РТЛабс по заказу «Ростелекома», единственного исполнителя по выполнению работ по развитию Инфраструктуры Электронного правительства в соответствии с Распоряжением Правительства №812-р от 28.04.2017г.