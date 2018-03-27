«Ростелеком» модернизирует систему уличного освещения в Зеленодольске

«Ростелеком», российская телекоммуникационная компания, заменит в городе Зеленодольске Республики Татарстан более четырех тысяч светильников на энергосберегающие светодиодные лампы и внедрит в городское хозяйство автоматизированную систему управления уличным освещением. Проект позволит сэкономить до 70% затрат на электроэнергию.

По контракту с Исполкомом Зеленодольского района «Ростелеком» будет обслуживать систему уличного освещения в течение шести лет и предоставит расширенную гарантию на светильники. За этот период муниципалитет сэкономит сотни млн рублей.

Новая система управления уличным освещением позволит дистанционно отслеживать работоспособность ламп и настраивать их мощность в зависимости от времени суток, погодных условий и других факторов. В сравнении с газоразрядными светильниками, которые используются сейчас в Зеленодольске, светодиодные обеспечивают необходимое освещение при минимальном потреблении электрической энергии. При этом срок службы последних достигает 100 тыс. часов, что в 10 раз больше, чем у газоразрядных ламп.

«Современное уличное освещение необходимо в Зеленодольске для создания благоприятной и комфортной городской среды. Оно служит снижению аварийности на автомобильных дорогах и преступности в городе. Хорошо освещенная улица – это эстетически привлекательная и безопасная улица, – сказал глава Зеленодольского муниципального района Александр Тыгин. – Важно отметить, что теперь мы сможем практически мгновенно реагировать, если где-то перестанет работать один из фонарей. Переход на светодиодные лампы сэкономит около 2,5 млн КВт/ч электроэнергии в год и бюджетные средства на замену перегоревших ламп с выездом бригады на автокране».

«Ростелеком» уже во второй раз становится исполнителем городских проектов по энергосбережению в Зеленодольске. Год назад мы установили приборы учета потребления тепла и горячего водоснабжения, благодаря которым горожане перестали переплачивать за коммунальные услуги. Сегодняшний инвестиционный проект компании по модернизации системы уличного освещения уже доказал ранее свою эффективность в городах Ульяновской и Нижегородской областей. Планируем масштабировать данный опыт на весь Татарстан», – отметил и.о. директора филиала в Республике Татарстан Эмиль Хайруллов.