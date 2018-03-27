 

КОИБы Ростеха подтвердили надежность на выборах Президента РФ

ИТ в госсекторе
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, Текст: Владимир Бахур

Ростех объявил о том, что почти 2 тыс. комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) версии 2017 года отработали на Выборах-2018 в штатном режиме. Новые КОИБы обеспечивают высокий уровень информационной безопасности, оснащены дисплеем с видеоподсказками, счётчиком бюллетеней и системой бесперебойного питания. С помощью такого устройства на прошедших выборах голосовал, в том числе, действующий Президент РФ Владимир Путин.

Новыми комплексами обработки избирательных бюллетеней, произведенными концерном «Автоматика», входящим в контур управления Госкорпорации Ростех, в партнёрстве с ведущим российским системным интегратором КРОК, оснащен 941 избирательный участок в Москве и 1045 участков в Московской области по заказам Московской городской избирательной комиссии (МГИК) и Избирательной комиссии Московской области (ИКМО).

К числу новых технических особенностей программно-аппаратного комплекса КОИБ-2017 относятся цветной 7-дюймовый сенсорный экран, на который выводятся видеоподсказки по работе с устройством, счетчик бюллетеней и текущее время. Кроме того, в КОИБ-2017 используется новый способ загрузки исходных данных (общая информация о выборах и описание бюллетеня), с помощью считывания зашифрованной в QR-код информации (В КОИБ-2010 эти данные загружались с флеш-карты). 

Маркировка недействительных бюллетеней в новом КОИБ производится с помощью специальной крупной перфорации (как у офисного дырокола), тогда как прибор предыдущего поколения делал пометку специальными чернилами. Разработчики оснастили КОИБ и встроенным аккумулятором для автономной работы минимум в течение 1 часа (в случае отключения электропитания). 

«Последнее поколение КОИБ - это удобное, высокотехнологичное устройство, хорошо защищенное с точки зрения защиты данных. На прошедших выборах комплексы отработали без сбоев, в штатном режиме. Обеспечена корректная обработка результатов, в полном объеме подтверждены заявленные характеристики и высокий уровень надежности наших устройств. Такие результаты позволяют рассчитывать на дальнейшее внедрение новых комплексов на избирательных участках не только в Москве, Московской области, но и в других регионах России», -  отметили в аппарате радиоэлектронного кластера Госкорпорации Ростех.

«КОИБ-2017 объединяют в себе более чем 20-летний опыт компании по автоматизации подсчета голосов на выборах различного уровня. Последнее поколение устройств устанавливает новый технологический уровень и максимальную надежность обработки бюллетеней на избирательных участках», - сказал Игорь Никулин, заместитель генерального директора компании КРОК.

Ряд принципиальных функций предыдущих поколений был привнесен и в новую версию. В том числе распознавание бюллетеней в режиме реального времени, проверка контрольных соотношений при подготовке протокола об итогах голосования, а также его печать и отправка в электронном виде в ГАС «Выборы». Благодаря этим функциям предварительные результаты голосования были доступны гражданам РФ уже через час после закрытия избирательных участков.

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