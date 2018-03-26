«АйТеко» внедряет в Ростуризме бизнес-аналитику к ЧМ2018

«АйТеко» объявила о проекте внедрения в Ростуризме аналитики с 3D-визуализацией данных на платформе российской разработки iDVP (Interactive Data Visualization Platform) для обеспечения эффективного использования бюджетных средств и контроля выполнения федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018)».

Внедрение платформы интерактивной визуализации данных и профессиональной трехмерной инфографики в Ростуризме ведется силами компании «АйТеко», по итогам выигранного тендера ставшей генеральным подрядчиком масштабного проекта в рамках ФЦП по комплексной поддержке внутреннего и въездного туризма в РФ. На сегодняшний день «АИС Туризм» – это комплекс из 19 функциональных и обеспечивающих автоматизированных подсистем, размещенных в арендуемом ЦОДе.

Новые вызовы, связанные с крупнейшим спортивным событием в истории России – Чемпионатом мира по футболу FIFA-2018, который прогнозируемо привлечет полтора миллионов иностранных туристов и болельщиков, предъявляют высокие требования к усилению этого вида деятельности. Доступная руководителям туристической отрасли бизнес-аналитика, отображающая в режиме реального времени туристический потенциал по субъектам РФ и стране в целом, а также данные о деятельности подведомственных государственных предприятий, повышают эффективность работы ведомства и сокращают время на принятие взвешенных управленческих решений.

Использование больших данных становится одним из перспективных направлений комплексной информатизации федерального агентства по туризму. Яркий тому пример – проект по развитию средств интерактивной визуализации в центре мониторинга для подсистемы геоинформационного и картографического обеспечения АИС «Туризм» (ЦМ АИС «Туризм») на базе платформы iDVP – уникальной российской разработки, основанной на технологиях моделирования и анализа ситуаций, в том числе пространственной 3D-инфографики.

По словам заместителя руководителя Ростуризма Николая Королева, данные могут обладать огромной потенциальной стоимостью, но в отсутствие инструментов, позволяющих интерпретировать их с точки зрения ключевых показателей и результатов, они не будут стоить ничего.

«Для решения текущих задач в области бизнес-анализа мы применяем как классические BI-инструменты, так и новые подходы к совершенствованию этого сегмента. Приложение ЦМ АИС «Туризм» обеспечивает существенный прогресс в области детального представления показателей по результатам нашей деятельности и уровню эффективности выполнения работ в рамках федеральной целевой программы», – сказал Николай Королев.

ЦМ АИС «Туризм» позволяет за несколько минут разобраться в ситуации, увидеть в трехмерном пространстве все регионы России и оценить потенциал каждого по числу региональных событий, достопримечательностей, туристских маршрутов. Конфигурация предоставляет наглядную оценку эффективности использования бюджетных средств, развития направлений деятельности и успешности выполнения поставленных задач. Пользователь приложения, переходя по вкладкам, видит полную картину по объему финансирования в разрезе источников пополнения бюджета, предусмотренных ФЦП, по исполнению программных обязательств инвесторами, количеству заключенных с подрядчиками договоров и по общей активности региона. При этом картограмма демонстрирует данные как на текущий момент, так и в ретроспективе, отображая динамику и развитие показателей.

В ближайших планах Ростуризма – дальнейшая модернизация информационной инфраструктуры и развитие 3D-визуализации данных как относительно нового направления бизнес-аналитики. Агентство намерено усовершенствовать компоненты приложения с профессиональной трехмерной инфографикой, увеличить число визуальных отчетов, добавить новые параметры для более детальной аналитики данных с целью повышения качества туристических услуг и обеспечения безопасности туризма.