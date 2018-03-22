КРОК внедрил систему умного видеонаблюдения в Сахалинской области

На ключевых объектах Сахалинской транспортной инфраструктуры заработала система интеллектуального видеонаблюдения, благодаря которой сотрудники специальных служб смогут отрабатывать террористические угрозы, предупреждать чрезвычайные ситуации и получать дополнительные материалы для расследования преступлений. Проект реализован российским системным интегратором КРОК в рамках соответствующего госконтракта.

В Южно-Сахалинском аэропорту 12 камер анализируют человеческий поток, проходящий через рубежи контроля, автоматически формируют архив распознанных персон. Решение разработано на основе рекомендаций силовых служб и ведомств, требований законодательных нормативных актов РФ в области безопасности на транспорте. Система позволяет вести картотеку распознанных лиц, искать их во внешних базах изображений или по видеокадру. При обнаружении разыскиваемого человека ответственные сотрудники правоохранительных органов получают уведомления на автоматизированные рабочие места. За год таким образом обрабатывается до 3 млн лиц — пассажиров, провожающих, сотрудников аэропортов, проходящих через точки контроля.

«Проект уникален потому, что Сахалин — остров, где все точки въезда и выезда хорошо известны, — сказал Сергей Попов, руководитель регионального агентства по информационным технологиям и связи. — Реализованный проект позволяет нам всем чувствовать себя в большей безопасности, особенно на фоне происходящего в мире».

По заявлению компании КРОК, Система идентифицирует 98% лиц в потоке – на 15% выше средних показателей других решений на рынке, что стало возможным благодаря тщательному подбору точек обзора с учетом особенностей архитектуры и требований к освещенности в разные сезоны.

В рамках первой очереди проекта специалисты КРОК развернули программно-аппаратный комплекс видеонаблюдения, установили в аэропорту и ситуационном центре серверное оборудование, а также внедрили средства информационной безопасности на тех же объектах и в управлениях ФСБ и УМВД по Сахалинской области. Все они объединены защищенной сетевой инфраструктурой.

В 2017 г. реализована вторая очередь — дополнительно оснащены аэропорты в городах Оха и Шахтерск, Холмский морской торговый порт, железнодорожный вокзал Южно-Сахалинска. Все работы были вписаны в режим объектов, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров и не мешать штатной работе служб безопасности.

«Речь идет не просто о внедрении дополнительных камер и программного обеспечения, — отметил Олег Майданский, руководитель направления интеллектуальных городских систем КРОК. — а о единой структуре безопасности, которая объединяет территориально-распределенные объекты. В какой бы части аэропорта не был обнаружен преступник, соответствующие уведомления получат все силовые ведомства».

Основную часть решения составили продукты российских разработчиков: ПО системы видеоидентификации «Визирь» от «Центра Речевых Технологий», криптошлюзы «Инфотекс», антивирусы «Лаборатории Касперского», система защиты от несанкционированного доступа от «Кода Безопасности». Аппаратное обеспечение организовано на базе оборудования Huawei.

«В Южно-Сахалинске используется наш ведущий продукт для интеллектуального видеонаблюдения и автоматической идентификации, — сказал Дмитрий Дырмовский генеральный директор ЦРТ. Интеллектуальные средства видеоаналитики не только избавляют операторов от необходимости вглядываться в многооконные интерфейсы систем видеонаблюдения, но и позволяют им работать с готовыми сценариями решений».

Направление интеллектуальных городских систем существует в КРОК с 2014 г. и развивает решения в области «разумных городов». Это и технологии для управления дорожным движением и общественным транспортом, обеспечения безопасности в общественных местах и на критически важных объектах, мониторинга ключевых объектов инфраструктуры. Специалисты направления создали модели управления транспортом для администраций Тольятти и Иркутска, спроектировали интеллектуальные системы комплексной безопасности, антитеррористической защищенности и организации дорожного движения ИЦ «Сколково», разработали автоматизированную систему управления дорожным движением Самары.