В Москве создан сервис жилищного самоуправления «Электронный дом»

Департамент ИТ-технологий Москвы объявил о том, что 27 февраля на базе проекта «Активный гражданин» открылся новый сервис «Электронный дом». Сервис обеспечивает простой и эффективный способ наладить взаимодействие жильцов одного дома.

«Электронный дом» - это первая государственная площадка, позволяющая соседям общаться друг с другом. Указав в профиле адрес, можно участвовать в голосованиях по текущим делам дома и решать совместно с соседями самые разнообразные вопросы. Проводить опросы, сообщать о ремонте, об отключении горячей воды — все это можно теперь сделать при помощи онлайн-платформы.

«Электронный дом» гарантирует информирование всех собственников и жильцов и подтверждение их права участвовать в голосованиях, а также учет каждого голоса. Для того чтобы путем электронного голосования принимались значимые решения, согласно Жилищному кодексу, необходимо провести общее собрание собствеников о переходе на электронный формат.

Голосовать можно по таким вопросам, как, например, установка шлагбаума, выбор старшего по дому (подъезду), в какой цвет красить подъезды, определение даты проведения общего собрания собственников и многое другое.

Для доступа к сервису «Электронный дом» через мобильное приложение «Активный гражданин» необходимо обновить его до версии 2.5.0. Обновить приложение можно вручную в App Store или Google Play. Проект «Электронный дом» также доступен на сайте ag.mos.ru.