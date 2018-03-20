«Ростелеком» запустил в Астраханской области систему комплексной безопасности на дорогах

«Ростелеком» представил в Астрахани губернатору Астраханской области Александру Жилкину региональную систему фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и контроля за движением тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств.

Проект реализован за счет средств компании в рамках концессионного соглашения, заключенного в конце 2016 года между «Ростелекомом» и Правительством Астраханской области. Это первый комплексный проект не только в Южном федеральном округе, но и в России в целом. Впервые реализована единая система контроля не только соблюдения правил дорожного движения, но и перегруза при перевозках, а все каналы передачи данных с комплексов защищены с помощью отечественных решений в области кибербезопасности.

Основные цели создания системы – повышение безопасности дорожного движения на дорогах региона и увеличение срока службы дорожного покрытия и объектов транспортной инфраструктуры.

«Ростелеком» работал одновременно по трем направлениям: разворачивал сеть комплексов фотовидеофиксации, создавал посты автоматического весогабаритного контроля, строил здание мониторингового центра.

В результате в Астрахани и области работают 148 стационарных и мобильных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД: «Ростелеком» установил 60 новых комплексов и модернизировал 75 комплексов из 88, работавших до заключения соглашения. Они позволяют контролировать перекрестки и железнодорожные переезды, соблюдение правил стоянки и остановки машин, пропуска пешеходов, выезд на встречную полосу и соблюдение скоростного режима. Места установки комплексов определили на основе анализа статистики ДТП, который провело УМВД России по Астраханской области.

На региональных дорогах с основным потоком грузового транспорта установлены 5 постов автоматического весогабаритного контроля. Они позволяют на ходу контролировать массу и параметры проезжающего через них транспорта.

В здании мониторингового центра созданы условия для комфортной работы сотрудников ГИБДД, операторов весогабаритного контроля, инженерных групп по обслуживанию комплексов, а также открыт центр приёма граждан.

Александр Жилкин, Губернатор Астраханской области, скзал: «Привлечение в регион инвестиций через высокотехнологичный проект дает двойной результат. Мы выводим качество и безопасность дорог на новый уровень. При этом процесс становится цифровым, то есть более оперативным и эффективным, и менее затратным. Это значительный шаг для улучшения качества жизни в регионе».

Денис Лысов, вице-президент – директор макрорегионального филиала «Юг» «Ростелекома» отметил: «Наша компания как интегратор цифровых сервисов адаптирует свои продукты под запросы конкретного заказчика. В результате индивидуального решения, созданного для Астраханской области, жители региона получают более безопасные и качественные дороги, областные власти – поступления в бюджет за счёт контроля нарушителей и экономии на дорожных работах, ведомственные структуры – удобную и прозрачную систему мониторинга дорожной ситуации».

По условиям соглашения, сопровождать систему на протяжении следующих 11 лет также будет «Ростелеком». Эксплуатация подразумевает текущий ремонт, замену и модернизацию оборудования, организацию почтовой доставки уведомлений нарушителям, перемещение рубежей фотовидеофиксации и поддержание работоспособности системы в круглосуточном режиме.

С 1 декабря 2017 года комплексы зафиксировали в регионе более 250 тысяч фактов нарушений ПДД. Опыт «Ростелекома» по реализации схожих проектов в других российских городах позволяет ожидать снижение аварийности на астраханских дорогах в среднем на треть.