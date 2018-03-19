Подведены итоги работы видеонаблюдения и ГАС «Выборы» на выборах Президента РФ

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило о том, что государственная автоматизированная система РФ «Выборы» (ГАС «Выборы») в день выборов Президента РФ 18 марта 2018 года отработала стабильно.

Видеотрансляция с избирательных участков прошла в штатном режиме. Видеонаблюдение и видеотрансляция были организованы в 85 субъектах РФ на более чем 43 тыс. избирательных участках. Впервые на федеральных выборах видеонаблюдение велось в помещениях 2775 территориальных избирательных комиссий. Видеотрансляция велась на портале «Нашвыбор2018.рф». За сутки ее посмотрели около 2 млн уникальных пользователей.

«Видеонаблюдение и видеотрансляция с участков для голосования обеспечили беспрецедентный уровень открытости выборного процесса. Применение информационных технологий для организации выборов в нашей стране уже стало нормой», — отметил глава Минкомсвязи России Николай Никифоров.

Граждане России впервые могли получить электронное открепительное удостоверение через Единый портал госуслуг. Сервис по выбору удобного избирательного участка для голосования на выборах Президента РФ действовал с 31 января по 12 марта 2018 года. Услугой воспользовались 1,64 млн зарегистрированных на портале граждан.

ГАС «Выборы» предназначена для автоматизации информационных процессов подготовки и проведения выборов и референдумов, обеспечения деятельности соответствующих комиссий.