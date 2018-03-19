«Корус Консалтинг» перевел СЭД Правительства Свердловской области на отечественное решение
«Корус Консалтинг», российский системный интегратор, подвел итоги проекта по миграции СЭД Правительства Свердловской области, реализованной на платформе Documentum, на систему, разработанную на компонентах СПО и на базе собственной ЕСМ-платформы «Спутник».
Как и в Фонде социального страхования РФ, в новой СЭД была не только воспроизведена функциональность старой системы, но также реализован ряд новых функциональных возможностей.
В результате проекта были существенно увеличены скорость выполнения операций с электронной подписью и скорость работы с карточкой документа. Теперь выполнение этих операций занимает не более одной секунды. В рамках проекта были значительно снижены требования к аппаратной части СЭД: на том же оборудовании загрузка процессоров уменьшилась с 80% до 15%, что позволит подключить в три раза больше пользователей, чем работало на старой версии СЭД, без замены оборудования.
Ключевые цифры по миграции на новую СЭД: количество лет, за которые была проведена миграция документов - 6; количество документов в СЭД – более 5 млн; количество поручений в СЭД – более 8 млн; количество отчетов по поручениям в СЭД – более 8 млн; количество виз в СЭД – более 5,5 млн; количество задач на момент миграции – более 300 тыс.; размер контента – более 6 ТБ; количество зарегистрированных пользователей – более 6 тыс.; количество одновременно работающих пользователей – около 2 тыс.; количество исполнительных органов государственной власти, подключенных к СЭД (включая администрации округов, муниципальные образования и др., работающих в режиме «одного окна») – более 200; длительность проекта по государственному контракту – 5 месяцев.
«В июле 2017 г. мы выиграли тендер на модернизацию системы электронного документооборота в исполнительных органах государственной власти Свердловской области: миграция платформы СЭД с EMC Documentum на платформу отечественного разработчика и доработку СЭД. В условиях сжатых сроков (на проект заказчик отвел пять месяцев) мы с коллегами из Правительства Свердловской области и департамента информатизации и связи Свердловской области, при поддержке специалистов из ГБУ "Оператор электронного правительства", не только перевели СЭД на отечественную платформу и совместно протестировали новую систему, но и смигрировали все документы и задачи, созданные за шесть лет работы СЭД. На сегодняшний день уже можно сказать, что проект на 100% достиг тех целей, которые ставил перед нами заказчик – СЭД не использует проприетарных компонентов и готова к дальнейшему тиражированию в органах исполнительной власти Свердловской области (отсутствуют какие-либо лицензионные ограничения на количество пользователей, работающих с системой)», – сказал руководитель практики систем электронного документооборота ГК «Корус Консалтинг» Александр Аксельрод.
«Миграция СЭД стала серьезным шагом к импортозамещению. До этого использовалась иностранная платформа. Новое программное решение зарегистрировано в Реестре отечественного программного обеспечения, который ведет Минкомсвязи РФ. Следующим этапом станет внедрение обновленной системы в муниципалитетах Свердловской области. Местные администрации смогут либо присоединиться к областной системе документооборота, либо интегрировать с СЭД уже используемые в муниципалитетах системы. Автоматизация процессов – это обязательный инструмент современного "умного" госуправления, нацеленного на результат. Именно на этом Губернатором Свердловской области сделан акцент в рамках разработки программы развития цифровой экономики в регионе. Цифровые технологии позволяют работать эффективнее, экономить трудовые и материальные ресурсы», – отметил Евгений Гурарий, заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области.
«Мы в настоящее время активно работаем над разработкой региональной программы "Цифровой экономики" и подготовкой проекта "Умный регион". Одним из ключевых его направлений является "умное" государственное управление. Оно направлено на повышение эффективности работы каждого отдельно взятого государственного служащего, снижение временных затрат на подготовку, согласование и обмен документами посредством переноса межведомственного взаимодействия в цифровую среду. Для этого внедренный в Правительстве Свердловской области электронный документооборот на базе российского программного обеспечения будет растиражирован в едином информационном пространстве на администрации муниципальных образований Свердловской области. Также идет внедрение автоматизированной информационной системе управления проектной деятельностью, что позволит значительно ускорить процесс реализации принятых на уровне губернатора Свердловской области и Правительства Российской Федерации решений. Поэтому цифровизация работы госслужащих – важный шаг к повышению качества жизни во всей области», – сказал Алексей Рукавишников, директор департамента информатизации и связи региона.