«САЦ Минэнерго» начал использовать интерактивную карту с аналитикой по выборам Президента РФ на основе платформы Polymatica

«Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России» в рамках модернизации программно-технического комплекса начал использование отечественной платформы Polymatica. К настоящему времени на основе платформы разработана интерактивная карта с общей аналитической информацией по предстоящим 18 марта выборам Президента РФ.

На карте отображены все регионы РФ, разделенные по часовым поясам, указана общая информация по регионам: численность избирателей и количество избирательных участков в каждом регионе. В день проведения выборов президента России пользователям будет доступна информация о том, в каких регионах голосование еще идет, а каких уже закончилось. Оперативные дежурные Минэнерго России в режиме реального времени могут получить актуальную информацию по регионам и проверять доступность избирательных участков для голосования.

В «САЦ Минэнерго России» аналитическая платформа Polymatica используется для задач внутренней аналитики с конца 2017 г. В марте 2018 возможности платформы позволили создать интерактивную карту избирательных участков, основанную на анализе всего доступного объема данных об избирателях и пунктах проведения голосования.

«Интерактивная карта создавалась для информирования пользователей с целью координации действий оперативного штаба по обеспечению бесперебойного энергоснабжения избирательных участков и комиссий. Для удобства на карте отображена информация с детализацией регионам» – сказал Александр Колмыков, Начальник отдела автоматизации «САЦ Минэнерго России».