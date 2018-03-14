«Барс Груп» разработала мобильное приложение «Мед онлайн» по заказу Минздрава Калининградской области

«Барс Груп», дочерняя компания Национального центра информатизации (входит в Госкорпорацию «Ростех»), по заказу Министерства здравоохранения Калининградской области разработала мобильное приложение «Мед онлайн», которое позволяет удобно записаться на прием к врачу, и в реальном времени получить данные из его электронной медицинской карты с мобильных устройств пациентов. Приложение отображает данные хранящиеся в Медицинской информационной системе (МИС) Калининградской области. Приложение уже доступно для скачивания на платформе Google Play Market.

Приложение создано в рамках поручения губернатора Калининградской области Антона Алиханова по увеличению доступности предоставления медицинских услуг населению. Теперь жители Калининградской области независимо от местонахождения могут записаться на прием через мобильное устройство, используя лишь СНИЛС и номер мобильного телефона. Функциональные возможности приложения позволяют пациенту просматривать список медицинских организаций, в которых оказывается помощь по выбранному профилю, учитывая собственное прикрепление. Также доступен список организаций, куда можно записаться без прикрепления. Список врачей по профилям насчитывает 35 позиций и постоянно пополняется. Пользователь приложения может просматривать расписание выбранного врача, самостоятельно записываться, а также настраивать PUSH-уведомлений о новых визитах и записях.

В своей учетной записи житель видит историю посещения. По результатам прошедших приемов ему также доступна дополнительная информация: рекомендации врача, результаты лабораторных исследований (анализов), данные о выданных пациенту рецептах и листках нетрудоспособности. В ближайшее время приложение «Мед онлайн» будет доступно на платформе App Store.

МИС в составе регионального сегмента «Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Калининградской области» (ЕГИСЗ) используется в медицинских организациях региона, работающих в системе обязательного медицинского страхования. В МИС, внедренной «Барс Груп» в регионе, работает 63 учреждения, т.е. почти 3 тысячи медработников. Система позволила завести в учреждениях электронные медкарты и истории болезни более 835 тыс. человек – это около 85% населения (для сравнения: к концу 2013 г. было 25%).