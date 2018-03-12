Ростех переведет «КАМАЗ» на электронные паспорта транспортных средств

Ростех объявил о том, что в рамках перехода на электронные паспорта транспортных средств (ЭПТС) на крупнейшем автопромышленном предприятии России - «КАМАЗе», завершается работа по интеграции корпоративных систем с системами электронных паспортов. Интеграция завершится в мае 2018 года, с 1 июля оформление ЭПТС станет обязательным для всех, а бумажные ПТС больше выдаваться не будут.

Система электронных паспортов транспортных средств создается Ростехом по поручению и при непосредственной поддержке Минпромторга РФ. Компания «Электронный паспорт», входящая в госкорпорацию, является разработчиком и администратором системы электронных паспортов.

Информационная система будет взаимодействовать посредством «электронного правительства» (СМЭВ – система межведомственного электронного взаимодействия) с системами различных ведомств: МВД России, Федеральной таможенной службы, Федеральной налоговой службы, Российского союза автостраховщиков, а также с внутренними ИТ-системами автопроизводителей и дилеров.

«Введение электронных паспортов транспортных средств – ключевой шаг для перехода на полностью «цифровой» учет и регистрацию автотранспорта в России. Система позволит оперативно получать информацию об автомобиле сотрудникам ГИББД и представителям государственных служб, а автовладельцам даст доступ к информации об автомобиле», – отметил управляющий директор по инфраструктурным проектам госкорпорации «Ростех» Виктор Кирьянов.

Переход на электронный паспорт транспортного средства позволит всем участникам, в том числе автопроизводителям, сократить свои затраты. В первую очередь это расходы на хранение и транспортировку бланков ПТС, которые являются документами строгой отчетности и требуют особого обращения. Сократятся и расходы на оргтехнику, так как отпадет необходимость в специальных матричных принтерах, используемых для печати на бланках ПТС и ксерокопирование готовых документов.

Крупным участникам рынка переход на ЭПТС позволит сократить человеческие ресурсы, ранее задействованные в оформлении бумажных ПТС. Информационные системы крупных компаний, таких как «КАМАЗ», будут перенастроены и интегрированы с системами электронных паспортов. В настоящее время в России действует переходный период, в рамках которого автопроизводители, работающие на российском рынке, в зависимости от их готовности, будут осуществлять постепенный переход на электронные паспорта транспортных средств в самостоятельно выбранный ими момент вплоть до 1 июля 2018 года. После этой даты «бумажные» паспорта не будут выдаваться. Однако автовладельцы с действующими бумажными ПТС, смогут продолжить ими пользоваться, поскольку обязательной замены бумажных ПТС на электронные не предусмотрено.

Одно из главных преимуществ электронного паспорта по сравнению с бумажной версией документа – большее количество информации о транспортном средстве. Бумажные ПТС имеют 21 поле (VIN, маркировка, масса, цвет, производитель и др.), а электронный паспорт будет хранить около 100 значений по всему автомобилю. Электронный паспорт также исключает вероятность его утери, что является ещё одним плюсом.

«На протяжении переходного периода мы как администратор системы электронных паспортов ведем подготовительную работу с автопроизводителями. Тестируем систему, выявляем проблемные моменты и решаем возникающие вопросы, таким образом, чтобы максимально учесть интересы и пожелания участников системы электронных паспортов. Однако степень готовности каждой конкретной организации в конечном итоге определяется ее желанием принимать участие в процессе подготовки. И мы рады, что КАМАЗ в этом плане, безусловно, находится в числе наиболее продвинутых и активных компаний», – сказал генеральный директор «Электронный паспорт» Илья Минкин.