Путин поддержал идею экспорта национальной культуры через стартап «Мультикубик»

В ходе встречи Владимира Путина с женщинами-предпринимателями, сооснователь компании «Мультикубик» (на международном рынке Cinemood) Дарья Мингалиева вручила Президенту семейный мини-кинотеатр и предложила идею продвижения национальной культуры через стартап.

Мультикубик - это беспроводное компактное устройство в форме куба, проецирующее стриминговый контент на любую поверхность. Контентная платформа Cinemood обеспечивает доступ к таким сервисам, как ivi, «MегаФон.ТВ», Yandex. Музыка и др. Восстановленные советские диафильмы, классика «Союзмультфильма» и новинки российской анимации распространяются через мини-кинотеатр в 90 странах по всему миру.

Российская компания «Мультикубик» успешно развивается при поддержке ИТ кластера Сколково и Фонда Развития Интернет Инициатив (ФРИИ), созданных по инициативе государства для развития предпринимательства и является одним из ярких примеров их эффективности.

Президент высоко оценил проект и отметил, что «у многих его знакомых и друзей уже есть Мультикубик».

Дарья Мингалиева обратилась к Президенту с инициативой запустить программу сотрудничества российских стартапов с крупными культурно-образовательными и музейными комплексами страны, такими как Третьяковская Галерея, Музей Космонавтики, Музей Русского Импрессионизма, Большой Театр и многие другие.

Президент одобрил инициативу: «Это Мединскому скажу обязательно, пускай посмотрит, как можно это использовать»

Уже сегодня команда «Мультикубик» восстановила и перевела более 200 Диафильмов на несколько языков. Команда видит своей миссией сохранение национального наследия и передачу культурных ценностей подрастающему поколению с помощью советских диафильмов, лучшей современной российской анимации, а также классики студии «Союзмультфильм». Помимо детских произведений, контентная платформа Cinemood позволяет демонстрировать любые фото и видеоматериалы, в том числе, посвященные искусству и культуре: проекции картин, виртуальные туры по музеям, записи театральных постановок и многое другое.

Современные каналы донесения информации о российской культуре через стартапы помогут россиянам приобщиться к национальным ценностям, а иностранным пользователям сформировать более многогранное и объективное представление о нашей стране.