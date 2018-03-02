«Ростелеком» построил в ЦФО за год более 10 тысяч км оптики

«Ростелеком» подвел итоги реализации проекта устранения цифрового неравенства в 2017 году. За год точки доступа Wi-Fi начали работать в 1 747 малых сельских населенных пунктах страны. В среднем ежедневно до 5 сел, деревень, поселков и аулов получали высокоскоростной интернет.

Всего по состоянию на 31 декабря 2017 года точки доступа работают в 5 656 населенных пунктах, что составляет 40,5% от общего плана. Причем план-график проекта устранения цифрового неравенства в 2017 году выполнялся с опережением (на отчетную дату выполнение составило 102,3%). Для подключения точек доступа построено 46 тыс. километров новых волоконно-оптических линий связи, из них более 10 тыс. – в Центральном федеральном округе.

Александр Абрамков, вице-президент – директор Макрорегионального филиала «Центр» «Ростелекома», отметил: «Приятно отметить, что проект реализуется согласно графику, а в некоторых регионах ¬– с опережением. И мы не планируем сбавлять темпы. За время реализации программы Устранения цифрового неравенства наши связисты построили в ЦФО более десяти тысяч километров оптики и установили более 1 600 точек доступа. Теперь у жителей сел, деревень и поселков появились равные цифровые возможности для комфортной жизни и работы в онлайн-среде. Реализация программы».

В целом по проекту устранения цифрового неравенства точки доступа в интернет со скоростью передачи данных не менее 10 Мбит/с должны быть построены в почти 14 тыс. населенных пунктов с численностью населения от 250 до 500 человек.

С 1 августа 2017 года «Ростелеком» отменил плату за пользование высокоскоростным интернетом на точках доступа Wi-Fi, построенных по проекту устранения цифрового неравенства в сельских населенных пунктах. Сразу после этого был зафиксирован резкий рост спроса на услугу. Всего с момента начала работы точек доступа Wi-Fi состоялось более 16 млн интернет-сессий, а общий трафик превысил 2 280 ТБ.

Проект реализуется в рамках оказания универсальных услуг связи по договору с Федеральным агентством связи (Россвязью). В соответствии с Федеральным законом «О связи» Распоряжением Правительства РФ «Ростелеком» с 2014 года назначен оператором универсальных услуг связи на всей территории страны. 10-летний договор об условиях оказания универсальных услуг связи между Россвязью и «Ростелекомом» подписан 13 мая 2014 года.

В соответствии с условиями договора, помимо строительства и эксплуатации точек доступа Wi-Fi, «Ростелеком» обеспечивает работу почти 148 тыс. универсальных таксофонов. С 1 января 2018 года компания отменила плату за местные телефонные соединения[1] с таксофонов универсальной услуги связи. Таким образом, у всех пользователей появилась возможность звонить родственникам и друзьям в соседнюю деревню, в сельскую администрацию или фельдшерский пункт без поминутной оплаты и без таксофонной карты. С таксофонов круглосуточно и бесплатно можно позвонить в экстренные оперативные службы, такие звонки составляют около четверти общего трафика.