«Ростелеком» и ПФР подвели итоги 2017 года проекта «Азбука Интернета»

Организаторы проекта «Азбука Интернета» «Ростелеком» и Пенсионный фонд России подвели итоги 2017 г.: 65 тыс. россиян за прошедший год приняли участие в обучении пользователей старшего поколения работе на компьютере и в интернете. Для сравнения: с момента старта программы в сентябре 2014 до конца 2016 г. участниками проекта стали 100 тыс. слушателей.

Обучение ведется на курсах, которые организуют отделения Пенсионного фонда, филиалы «Ростелекома», региональные управления социальной защиты.

В конкурсе «Спасибо интернету 2017!» приняли участие 2,765 тыс. человек из 76 регионов РФ, а самой старшей участнице конкурса исполнился 101 год.

Существенным вкладом в развитие проекта стала организация видеосеминаров для преподавателей и организаторов курсов по «Азбуке Интернета». В первом семинаре приняли участие слушатели из 15 регионов, а ко второму семинару подключились уже 42 региона и более 700 слушателей.

Программа обучения «Азбука Интернета» постоянно совершенствуется. В планах текущего года – разработка новых полезных слушателям курсов, а также обучающимся самостоятельно материалов, которые в ближайшее время будут размещены на портале «Азбуки Интернета».

Обучающее пособие и интернет-портал «Азбука Интернета» разработаны в рамках подписанного 22 января 2014 г. Соглашения между «Ростелекомом» и Пенсионным Фондом РФ о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Целью сотрудничества является облегчение доступа пенсионеров к получению государственных услуг в электронном виде через сеть интернет и повышению качества жизни благодаря обучению компьютерной грамотности и работе в сети интернет.

Материалы учебной программы и учебно-методического пособия «Азбука Интернета» получили рецензию Института информатизации образования Российской Академии образования. Из заключения Института следует, что представленные на рецензию материалы соответствуют всем требованиям, предъявляемым к учебно-методическим материалам, изданы своевременно, полезны и необходимы аудитории, которой они адресованы.

Все материалы базового курса программы «Азбука Интернета» - учебное пособие, методические рекомендации для преподавателей, полезные материалы и ссылки были размещены разработчиками программы на сайте «Азбуки Интернета» в открытом доступе в конце сентября 2014 г.