«Барс Груп» реализовала ИАС «Автоматизация учета ОКН» в Минобороны РФ

«Барс Груп», дочерняя компания «Национального Центра Информатизации» (входит в ГК Ростех), внедрила информационно-аналитическую систему «Автоматизация учета объектов культурного наследия» (ИАС «Автоматизация учета ОКН») в департаменте культуры Министерства обороны РФ.

Стратегической целью департамента культуры является сохранение 1393 объектов культурного наследия, находящихся в ведении Минобороны РФ. Система «Барс Груп» сопутствует выполнению задачи, позволяя снизить риски при использовании имущества ОКН за счет регулярного сбора информации и осуществления контроля состояния объектов.

В рамках ИАС сформирована единая электронная база данных по объектам культурного наследия, подготовлены отделы и территориальные подразделения к работе в единой Системе. Проект включает подсистемы мониторинга и учета информации о состоянии ОКН, справочников и классификаторов, администрирования, идентификации и аутентификации пользователей, документооборота и аналитики и отчетности.

Ожидается, что работа системы повысит эффективность управленческих решений, достоверность и актуальность данных о состоянии ОКН, а также повышения дисциплины исполнения законодательства.