Объем платежей через Единый портал госуслуг в 2017 году превысил 30 млрд рублей

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило, что в 2017 году через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ) было совершено более 25 млн платежей на общую сумму 30,3 млрд рублей. Объем платежей, совершаемых пользователями портала госуслуг, ежегодно увеличивается в три раза с 2014 года. По сравнению с 2016 годом объем платежей вырос более чем в три с половиной раза. Так, в 2014 году совершено платежей на общую сумму 780 млн рублей, в 2015 году — на 2,9 млрд рублей, в 2016 году — на 8,1 млрд рублей.

«На Едином портале госуслуг на конец 2017 года было зарегистрировано более 60 млн граждан России. Они предпочитают оплачивать госуслуги через ЕПГУ. Этому способствует ряд экономических мер: возможность оплачивать госуслуги с понижающим коэффициентом 0,7, штрафы ГИБДД со скидкой 50% в течение 20 дней после назначения. Удобство интерфейса, которое оценили пользователи и профессиональное сообщество, а также рост числа пользователей электронных госуслуг обеспечили такой впечатляющий прирост», — сказал директор Департамента развития электронного правительства Минкомсвязи России Владимир Авербaх.

В 2017 году пользователи ЕПГУ больше всего оплачивали налоговые задолженности (15 млрд рублей), государственные пошлины (7,9 млрд), штрафы (5 млрд), судебные задолженности (1,4 млрд).

Оплатить начисления можно с помощью банковских карт, электронных кошельков и через мобильный телефон. Также в личном кабинете можно скачать квитанцию для оплаты в банке.