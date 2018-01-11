Более 90% московских абонентов домашнего интернета довольны своим провайдером

Согласно итогам репрезентативного телефонного опроса, который провел Департамент информационных технологий города Москвы, удовлетворенность качеством услуг по подключению к интернету высказали 91,4% респондентов. Действующие тарифы устраивают 84,4% москвичей, ещё 10,7% частично удовлетворены текущей стоимостью услуг.

«Сменить оператора в ближайшие полгода готовы менее 6% абонентов, что говорит о высоком качестве предоставляемых услуг и жесткой конкуренции на рынке домашнего интернета. Например, тарифы в наиболее популярном сегменте от 50 до 100 Мбит/с уже сейчас находятся на грани себестоимости», - отметил аналитик ДИТ Евгений Альминов.

Большинство москвичей (87%) имеют альтернативу в выборе оператора домашнего интернета, 64% абонентов ШПД знают о других операторах и их тарифных планах, 23% осведомлены об альтернативных вариантах подключения, но не знают тарифов, показало исследование ДИТ.

При этом около 9% москвичей отмечают периодические сбои в сети, а у 7% абонентов фактическая скорость составляет ниже заявленной. Только 1% респондентов жалуются на качество работы технической поддержки своего провайдера.

Уровень проникновения интернета в Москве превысил отметку в 90%, свидетельствуют данные ДИТ. 20% абонентов домашнего интернета в ходе опроса признались, что активно используют дома мобильный интернет, несмотря на наличие проводного.