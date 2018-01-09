«Техносерв» создал систему VDI для ПФР России

«Техносерв» объявила о завершении первого этапа проекта по внедрению системы виртуальных рабочих мест пользователей по технологии VDI (Virtual Desktop Infrastructure) для Пенсионного Фонда РФ.

Проект реализуется в рамках развития Автоматизированной Информационной Системы Пенсионного фонда Российской Федерации (АИС ПФР). АИС ПФР-2 – информационная система нового поколения, предназначенная для учета граждан в системе обязательного пенсионного страхования, организации и ведения сведений о каждом застрахованном лице для реализации его пенсионных прав. ПФР России насчитывает 84 отделения регионального уровня и более двух тысяч территориальных управлений, центров по назначению и выплате пенсий районного уровня. Все они являются пользователями АИС ПФР-2.

Одним из пунктов развития новой системы ПФР является обеспечение централизации, которая предусматривает упорядочение лицензионной политики и процедур обновления пользовательского ПО, упрощение эксплуатации и технического обслуживания. Качественным решением этой задачи является использование инфраструктуры виртуальных рабочих столов, которая в том числе позволяет добиться оптимизации ИТ-расходов и обеспечить мобильность пользователей.

Целью текущего этапа проекта стало развертывание нового инфраструктурного модуля АИС ПФР-2 и предоставление 5000 сотрудникам территориальных органов ПФР виртуальных рабочих мест для использования технологии VDI в АИС ПФР-2. Основными пользователями решения стали непосредственно сотрудники клиентской службы ПФР.

В рамках контракта специалисты «Техносерв» провели обследование текущей инфраструктуры системы ПФР, выполнили проектирование, разработали проектную документацию решения, провели пусконаладочные работы и комплексные испытания системы виртуальных рабочих мест.

Результатом выполненных интегратором работ стала созданная на пяти площадках ЦОД ПФР в Москве, Новосибирске, Краснодаре, Казани, Улан-Удэ инфраструктура VDI, включившая в себя: серверы локальной сборки (YADRO), сетевое оборудование (коммутаторы Extreme Networks, балансировщики нагрузки F5), криптошлюзы (Infotecs), систему виртуализации VMware vSphere, программно-определяемую СХД (VMware vSAN) и решение VDI на базе ПО VMware Horizon. Созданы 5000 пользовательских виртуальных машин, проведены работы по интеграции системы с развернутыми в ИТ-инфраструктуре ПФР системой аутентификации, системой мониторинга, службой каталогов и компонентами информационной безопасности.

«Текущий проект по внедрению системы VDI – это первый этап масштабного проекта по виртуализации рабочих мест во всех отделениях ПФР России. Сегодня 5000 сотрудников клиентской службы ПФР по всей стране уже используют в своей работе новую систему, и мы с уверенностью можем сказать, что практика ее применения стала успешной. Это подтверждает, что технология может быть постепенно растиражирована на все рабочие места, общее число которых составляет более 130 тыс.», – отметил начальник департамента управления инфраструктурой АИС ПФР-2 Павел Хрипунов.

«Особенностью проекта стало создание гиперконвергентной архитектуры решения с использованием программно-определяемой СХД на базе продукта VMware vSAN, что позволило сократить расходы на хранение данных, упростить внедрение и обслуживание решения, – отметил Алексей Копейкин, директор по развитию бизнеса компании «Техносерв». – Кроме того, нами глубоко проработана задача информационной безопасности. В частности, произведена интеграция с такими компонентами систем безопасности заказчика, как средства криптографической защиты, аппаратный модуль доверенной загрузки, система предотвращения утечек (DLP) и антивирусная защита. Кроме того, мы обеспечиваем техническую поддержку созданного решения».