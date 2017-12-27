ФРП выделит почти 2 млрд рублей на автопром, композиты и оптоволокно

Директор Фонда развития промышленности (ФРП) Роман Петруца рассказал о том, что экспертный совет ФРП одобрил займы на 8 проектов – в Санкт-Петербурге, Московской, Брянской, Нижегородской областях, в республиках Мордовия, Карачаево-Черкессия, Татарстан и Удмуртия. Общая стоимость проектов достигла почти 4 млрд руб., из них займы ФРП составят 1,93 млрд руб.

Четыре проекта получили одобрение Экспертного совета по условиям флагманской программы Фонда – «Проекты развития».

Предприятие «Флексостар» организует в Санкт-Петербурге производство трёх видов колбасных оболочек с различными свойствами. Компания «Бумфа Групп» из Карачаево-Черкессии планирует устранить критическую зависимость от импортного сырья и полуфабрикатов при производстве гигиенической продукции. Татарстанская «П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно» - провести модернизацию стекловаренной печи (производство стекловолокна является сырьевой базой для развития композитной отрасли), что позволит увеличить производственные мощности на 31%. А «СКС» - построить в Ступино Московской области завод для восстановления активности катализаторов процессов нефтепереработки. Зависимость российских НПЗ в сегменте катализаторов гидроочистки от импортных поставщиков по разным оценкам составляет до 97%.

Компании «РосАЛит» одобрен совместный заём с "Фондом развития промышленности и венчурных инвестиций Нижегородской области" для реализации проекта по увеличению выпуска литых деталей из алюминиевого сплава (картеры коробки передач, кронштейны и прочие комплектующие изделия) для предприятий автомобильной промышленности.

Компании «Орион» одобрен заём в рамках программы «Лизинг». Компания проведет модернизацию производства в Удмуртии и практически в 2 раза увеличит выпуск широкоформатной березовой фанеры.

Предприятие из Мордовии - «Оптиковолоконные Системы» - с помощью займа ФРП по программе «Комплектующие изделия» планирует в 1,5 раза увеличить производственные мощности первого в России завода по производству телекоммуникационного и технического оптического волокна.

Брянская «Группа Кремний Эл» с привлечением займа по программе «Конверсия» проведет модернизацию производства электронных компонентов (интегральных микросхем, транзисторов и диодов).

Прежде чем Фонд выделит средства под 1% и 5% годовых, с компаниями должны быть подписаны договоры займа, фиксирующие обязательства сторон.