ВЭБ и «Росэлектроника» будут совместно разрабатывать проекты в сфере высоких технологий

Внешэкономбанк, холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех в сотрудничестве с российскими научными и образовательными центрами намерены разрабатывать совместные проекты в сфере высоких технологий.

Как сообщила представитель ВЭБа в Координационном совете опорных вузов и институтов развития (КСОВИР) Ирина Цветкова, банк развития сфокусирован на проектах в высокотехнологичной сфере. «Мы заинтересованы в сотрудничестве с российскими научными и образовательными центрами по коммерциализации их разработок, поиску инноваций под заказ, а также совместной проработке проектов с использованием всех инструментов поддержки компаний и фондов Группы ВЭБ», - заявила она на заседании КСОВИР.

Внешэкономбанк может выступить совместно с Росэлектроникой акселератором инновационных проектов, обеспечив синергию научных центров и технологических площадок, добавила Ирина Цветкова.

Заседание, которое состоялось под председательством директора по внешним коммуникациям «Росэлектроника» Арсения Брыкина, было посвящено итогам 2017 года. В нем приняли участие представители ряда крупнейших университетов, «Российская венчурная компания», Федерального агентства научных организаций, а также продуктово-технологических дивизионов холдинга «Росэлектроника».

Участники заседания обсудили результаты реализации в 2017 году программы инновационного развития холдинга при участии вузов, а также молодежных инициатив Росэлектроники, в частности, Всероссийской профориентационной акции «Неделя без турникетов» и конкурса студенческих разработок «IT-прорыв».

Представитель РВК Егор Николаев подвел предварительные итоги подачи заявок в рамках трека «Двойные технологии» акселератора GenerationS, индустриальным партнером которого выступает «Росэлектроника». По его словам, на сегодня подано 155 заявок. Ожидается, что результаты первичной оценки предлагаемых проектов появятся 20 января 2018 года. В начале февраля с отобранными проектами начнется акселерационная работа, а в мае будущего года они будут представлены на рассмотрение инвестиционного комитета при участии индустриального партнера.

Арсений Брыкин в заключение предложил представителям головных организаций дивизионов «Росэлектроники» развивать прямое сотрудничество с крупнейшими профильными вузами, не ориентируясь на географическую привязку. «Такое партнерство не только обеспечивает потребность в профессиональных кадрах, но и позволяет находить интересные научно-технические идеи для реализации на собственных производственных мощностях. Опыт РВК демонстрирует, что многие идеи могут быть выращены до практического проекта».

В структуре холдинга «Росэлектроника» действуют дивизионы «ЭКБ и СВЧ-радиоэлектроника» (головная организация – НПП «Исток» им.Шокина»), «Автоматизированные системы управления» (АО «Системы управления»), «Разведывательно-информационные системы» (Концерн «Вега»), «Проектирование и производство средств связи» (Концерн «Созвездие»).

Координационный совет опорных вузов и институтов развития был создан АО «Росэлектроника» в августе 2017 года.