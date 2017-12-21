В Госдуме прошел «круглый стол» о развитии BIM-технологий

Комитет ГД РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи при организационном содействии холдинга «Интертест» провел «круглый стол», посвященный развитию информационного моделирования (BIM) в России. На заседании присутствовали представители министерств и ведомств, госкорпораций, ведущих предприятий различных отраслей промышленности и отраслевые эксперты.

Открывая «круглый стол», заместитель председателя Комитета А.А. Ющенко отметил, что тема внедрения технологии информационного моделирования приобретает первостепенное значение для нашей страны в рамках заданной правительством и поддержанной президентом программы «цифровой экономики».

Актуальность темы поддержал генеральный директор инжинирингового холдинга «Интертест» А.В. Серебренников, рассказавший об основных проблемах внедрения технологии информационного моделирования в России и путях их решения.

Также прозвучали доклады экспертов отрасли - генерального директора «Диджитал Вариэйшнс Модел» (ДВМ) Ф.Н. Петрова и исполнительного директора «Национальной ассоциации инженеров-консультантов в строительстве» (НАИКС) В.И. Малахова, которые подняли вопрос создания необходимой среды поддержки для развития BIM-технологии и совершенствования законодательной базы в данной области.

В рамках открытой дискуссии представители отраслевых министерств, ведомств и организаций подняли вопросы о ведущейся работе по развитию BIM, использованию российского ПО и обсудили насущные проблемы внедрения технологии информационного моделирования, с которыми они сталкиваются на практике.

По итогам «круглого стола» было предложено создать рабочую группу и возглавить ее генеральному директору холдинга «Интертест» А.В. Серебренникову. Также озвучена необходимость сформировать план работы на следующий год, определить список мероприятий и в свете важности проблематики, особенно для оборонно-промышленного комплекса, обратить внимание Правительства, в частности - Военно-промышленной комиссии при Правительстве России, к этой теме.

В заседании приняли участие: заместитель председателя Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи А.А. Ющенко, первый заместитель председателя Комитета ГД РФ по транспорту и строительству А.Ю. Русских, генеральный директор «Интертест» А.В. Серебренников, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства (А.Ю. Степанов), Министерство экономического развития РФ (А.Х. Наскидаев), Министерство промышленности и торговли РФ (Д.В. Переверзев), «Мосгосэкспертиза» (Д.Н. Давыдов), президент «Ассоциации экспорта безопасности» А.О. Безруков, «Диджитал Вариэйшнс Модел» (Ф.Н. Петров), НАИКС (В.И. Малахов), ОЦКС Росатома (А.Б. Болдин), «СоюзпромНИИпроект» – Ростех (Е.М. Пыков) и другие.