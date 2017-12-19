Ульяновская область будет сотрудничать с ГК InfoWatch по развитию ИБ региона

Правительство Ульяновской области и группа компаний (ГК) InfoWatch договорились о сотрудничестве в области развития системы информационной безопасности в рамках реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации» на территории Ульяновской области. Соответствующее соглашение было подписано в рамках расширенного заседания Президиума Совета по реформам и приоритетным проектам при губернаторе Ульяновской области.

Планируется, что Ульяновская область и ГК InfoWatch будут взаимодействовать в рамках развития цифровой экономики и обеспечения комфортного и безопасного использования информационных ресурсов жителями региона с использованием современных инновационных технологий. В частности, предполагается сотрудничество по созданию благоприятных условий для развития системы информационной безопасности на территории Ульяновской области, а также реализация образовательных программ по направлению информационной безопасности с использованием опыта ГК InfoWatch.

«Ульяновская область — особый регион, который устремлен в будущее, каким его видит наш Президент. Мы отлично понимаем свои стартовые позиции. В скором времени Всемирный банк подведет итоги исследования текущего состояния цифровой экономики в регионе. Ульяновская область всегда заинтересована в компетенциях, инвестициях и совместных проектах с партнерами. Мы готовы выступить пилотной площадкой для таких передовых проектов, локализовать у себя цифровое производство», — отметил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Соглашением также предусмотрено содействие развитию инфраструктуры обеспечения комплексной защиты данных в региональных информационных и телекоммуникационных системах, необходимой для создания и безопасного функционирования цифровой экономики на территории Ульяновской области.

«Подписанное соглашение с Правительством Ульяновской области является для нас очередным шагом по реализации стратегии регионального развития компании, направленной на расширение представленности российских программных продуктов в области информационной безопасности предприятий в субъектах страны. Информационной безопасности уделяется особое внимание на федеральном уровне – это одно из основных направлений развития в рамках утвержденной программы “Цифровая экономика”. Мы надеемся, что подписанный документ будет способствовать формированию основных подходов и принципов развития безопасных цифровых сервисов в Ульяновской области», — отметила Наталья Касперская.

Ульяновская область стала уже вторым субъектом Российской Федерации, который планирует привлекать специалистов InfoWatch к развитию системы информационной безопасности региона в рамках реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Ранее аналогичное соглашение было подписано с Правительством Хабаровского края.