Городские и пригородные автобусы оснастят тахографами

Министерство транспорта РФ расширило список транспортных средств, подлежащих обязательному оснащению устройствами, контролирующими соблюдение режима труда и отдыха водителями. Теперь тахографы должны быть установлены и на автобусы, осуществляющие городские и пригородные регулярные перевозки. Ранее эти транспортные средства попадали под список исключений.

Согласно Приказу Минтранса № 277, который внес изменения в предыдущие документы министерства (Приказ № 273 и № 36), до 1 июля 2018 года необходимо установить тахографы на все пригородные автобусы, а до 1 июля 2019 года - на все городские (имеются в виду категории транспорта М2 и М3).

Тахографы контролируют режим труда и отдыха водителей, а также фиксируют скорость транспортных средств. Законодатели полагают, что минимизировав нарушения в этих областях, можно существенно сократить уровень аварийности с участием пассажирского транспорта, который существенно вырос за последнее время.

По данным статистики Госавтоинспекции, за 10 месяцев этого года по вине водителей автобусов произошло 4487 ДТП, 263 человека погибло и 6932 - было ранено. Пугающим оказался рост аварийности: число погибших выросло на 43,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Рост аварийности на пассажирском транспорте, в том числе городском и пригородном, был замечен еще в 2015 году - тогда и появился впервые этот законопроект. Ему понадобилось два года, чтобы дойти до финальной стадии.

«Изначально, когда писали Приказ №36, предполагалось, что пригородный и городской пассажирский транспорт контролируются диспетчерами компаний-перевозчиков и дополнительного контроля не надо, - отметил председатель ассоциациии «Рустахоконтроль» Геннадий Мирошин. - Но оказалось, что в табельном учете - одна информация, а по факту водители работают по 15-16 часов с раннего утра и до поздней ночи с перерывом на обед».

Диспетчеры не только не контролировали нормы труда и отдыха водителей, но и даже пытались скрыть переработки, что повлекло за собой нарушения, аварии и растущее число ДТП на пассажирском транспорте. Поэтому и было принято решение усилить контроль на городском и пригородном транспорте с помощью тахографов и индивидуальных карточек водителей. Соблюдение режимов труда и отдыха смогут проверить сотрудники Госавтоинспекции, распечатав информацию с контролирующего устройства.

В экспертном центре «Движение без опасности» отметили, что поддерживают такое решение. К сожалению, ни относительно короткие рейсы, ни контроль со стороны компаний-перевозчиков не гарантирует соблюдение водителями предписанных режимов труда и отдыха. Следствие переработок - усталость за рулем, отвлечение внимания, отсутствие концентрации на дороге, нарушения правил дорожного движения и аварии, что особенно опасно при пассажирских перевозках, где пассажиры, в том числе дети, становятся заложниками ситуации. В свою очередь, внедрение тахографов вместе с постоянным контролем на транспорте позволит сократить количество ДТП и повысить дорожную безопасность в целом.