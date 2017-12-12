Вьетнамские силовики заинтересованы в российских ИБ-разработках

Министерство общественной безопасности Вьетнама обезопасит свою инфраструктуру с помощью решений InfoWatch. Речь об этом шла в ходе встречи генерального директора группы компаний Алексея Нагорного с заместителем начальника управления ИТ при Министерстве общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нгуен Хонг Туаном (Nguen Hong Tuan). В беседе также приняли участие руководители Центра по информационной безопасности Вьетнама и ведущие ИБ-специалисты военных ведомств республики. Встреча состоялась в рамках визита вьетнамской делегации во главе с Нгуен Хонг Туаном в Москву для участия в международной конференции по информационной безопасности «Сетевая безопасность-2017», организатором которой выступила компания «Открытые Технологии».

Участники встречи ознакомились с разработками InfoWatch в области защиты организаций от внешних и внутренних угроз информационной безопасности. Стороны обсудили возможности по созданию систем информационной безопасности для государственных учреждений Вьетнама на базе российских решений.

Ранее между Россией и Вьетнамом была достигнута договоренность о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. С соответствующим заявлением выступили Президент Российской Федерации Владимир Путин и Президент Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанг в ходе двусторонней встречи «на полях» саммита АТЭС в Дананге.

InfoWatch начала осуществлять операции на международном рынке в 2011 г.. Продукты группы компаний представлены на рынках Западной Европы, Ближнего Востока, Индии и стран Юго-Восточной Азии. В числе ее клиентов - Центральный банк Бахрейна, Первый энергетический банк Бахрейна, Venture Capital Bank, Kuwait Finance House, Prime Minister Court of Bahrain, Petrochem (ОАЭ), Gateway Rail (Индия), Bank Persatuan (Малайзия), KSB Group (Индонезия), министерство образования Греции и другие.